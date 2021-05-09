В Крыму произошел крупный пожар в многоэтажке

Более шести часов потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар в многоквартирном доме в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

- В 22:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в селе Табачное. Пожару был присвоен повышенный ранг. Жильцы самостоятельно покинули свои квартиры, однако существовала угроза распространения огня, - рассказали в МЧС.

На месте был развернут оперативный штаб, привлечены дополнительные силы. К двум часам ночи пожарным удалось локализовать огонь на площади 840 квадратных метров. К тушению привлекли 57 человек и 21 единицу техники. В 5.25 утра пожар был полностью ликвидирован.

Причины случившегося устанавливаются.