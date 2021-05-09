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09.05.2021 14:05
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге на Парад Победы вышли сотни сухопутных и воздушных машин

Текст: Анатолий Меньшиков
Тысячи жителей и гостей столицы Уральского федерального округа воочию наблюдали сегодня за Парадом Победы в Екатеринбурге. Увиденное весьма впечатлило зрителей. По центральной улице проследовали свыше ста единиц военной техники - как новейшей, так и времен Второй мировой. Над городом пролетела сборная эскадрилья боевых и военно-транспортных воздушных машин. По брусчатке главной площади прошествовали около 20 парадных расчетов общей численностью 2,5 тысячи человек.

В этом числе были военнослужащие управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, мотострелкового и железнодорожного соединений, сотрудники военной полиции, а также воспитанники суворовского училища и курсантки Уральского института МВД.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
На юге России прошли масштабные Парады Победы

Механизированную колонну по традиции возглавил танк Т-34, за ним следовала "ветеранская" техника - бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, грузовики ГАЗ АА "полуторка" и "Студебеккер", мотоциклы МВ-650. Современное вооружение представлено самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", ракетными комплексами "Искандер-М", противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира", реактивными системами залпового огня "Град". Впервые на улицы Екатеринбурга вышли машины поддержки танков БМПТ-2 "Терминатор", зенитный ракетный комплекс Бук-М3, бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей "Тигр".

Самые разные образцы авиационной техники участвовали в воздушном параде. Из вертолетов - супервместительный транспортный Ми-26, ударные Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1. Из самолетов - многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, разведчики Су-24МР, транспортные Ан-12 и Ан-26. Как на авиационных, так и сухопутных машинах были размещены портреты фронтовиков.

Особое внимание привлекли к себе 11 конников в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной со знаменами воинских частей, сформированных в те годы на Урале. А еще - театрализованная автоэкспозиция "Долгий путь Победы", где бойцов в самые напряженные и ключевые периоды сражений представляли артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

- 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но память о ней никогда не померкнет в веках! Она передается от поколения к поколению - от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой, которая объединяет всех нас, является любовь к Родине, к дому, к своей семье. Эти ценности были главными в годы войны, незыблемо сохраняются в наши дни, - сказал принимавший парад командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

А губернатор Евгений Куйвашев, приветствуя земляков, напомнил об уральцах, "в трудовом тылу без сна и отдыха ковавших оружие победы".

Вечером праздничный салют из 30 залпов будет дан с трех площадок Екатеринбурга - Преображенского парка в Академическом районе, Летнего парка "Уралмаша" и набережной "Динамо", сообщили в пресс-службе военного округа.

На параде в Архангельске впервые прошел взвод в победной форме 1945-го
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