РФПИ: "Спутник V" может быть поставлен в Германию уже в июне

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", - заявили сегодня в РФПИ.
В фонде подчеркнули, что переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, и вакцина "Спутник V" может быть поставлена в ФРГ уже в июне этого года, причем не в ущерб поставкам в другие страны.
Разработчики вакцины демонстрируют "полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA) несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки", - говорится в сообщении фонда.
Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью ее дискредитации в различных странах. "В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире", - заявляют в РФПИ.