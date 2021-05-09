РФПИ: "Спутник V" может быть поставлен в Германию уже в июне

"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки" - так прокомментировали сегодня в РФПИ публикацию о поставках российской вакцины "Спутник V". По мнению издания, в ближайшее время вакцина не может быть поставлена в ЕС, а позже она не будет нужна, так как европейские производители ликвидируют дефицит вакцинных препаратов против COVID-19.

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15-ти подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", - заявили сегодня в РФПИ.

В фонде подчеркнули, что переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, и вакцина "Спутник V" может быть поставлена в ФРГ уже в июне этого года, причем не в ущерб поставкам в другие страны.

Разработчики вакцины демонстрируют "полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA) несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки", - говорится в сообщении фонда.

Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью ее дискредитации в различных странах. "В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире", - заявляют в РФПИ.