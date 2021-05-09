Россия получила для исследований индийский штамм коронавируса

Россия получила индийский штамм коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"У нас есть штамм индийский коронавируса", - цитирует его РИА Новости.

В конце марта минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили специалисты индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий, вирус несет в себе две мутации. Эти мутации помогают ему закрепляться на клетках.

Россия ранее запрашивала индийский штамм коронавируса для проведения исследований.