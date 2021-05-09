Видео: российские дипломаты в 54 странах мира спели "Катюшу"

От Уругвая до Мадагаскара - знаменитая "Катюша" прозвучала в исполнении российских дипломатов по всему миру, записавших ролик ко Дню Победы. О музыкальном флешмобе рассказал российский МИД в своем Telegram-канале.

Видео открывается вступлением, виртуозно сыгранным на баяне сотрудником постпредства России при ООН прямо в зале заседаний организации. Кусочки песни записали наши дипломаты и их дети в США и Вьетнаме, в Китае и Египте, в Перу и Замбии, в республиках СНГ - всего география флешмоба охватывает 54 страны.

Одна из самых популярных фронтовых песен была написана еще до начала Великой Отечественной войны композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским. Впервые ее исполнили в 1938 году. По одной из версий, именно под влиянием этой песни красноармейцы прозвали "катюшами" боевые машины реактивной артиллерии серии "БМ".