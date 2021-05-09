Садик Хан переизбран мэром Лондона

Действующий мэр Лондона победил на выборах главы города. Садик Хан набрал 55,2 процента голосов, а его конкурент Шон Бэйли - 44,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian. "Спасибо. Для меня честь служить городу, который я люблю, еще три года",- написал политик в Twitter.

Напомним, шестого мая в британской столице выбирали мэра и 25 членов городского законодательного собрания. Голосование должно было состояться 7 мая прошлого года, однако из-за пандемии его перенесли.

Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Он отвечает за работу городского транспорта, полиции, городское планирование, жилищное строительство и охрану окружающей среды. Следующие выборы мэра Лондона пройдут в мае 2024 года.