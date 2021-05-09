The Times: Вторую мировую войну выиграли русские

Развенчивая американские и британские мифы о "победителях" в самой страшной войне в истории, Дэвис сообщил, что недавно, когда он выступал в Кембриджском университете с докладом о значении побед Красной армии, один молодой британский историк выступил с резкой критикой его речи, задав вопрос: "Неужели вы не понимаете, что только во Франции мы сковали 56 немецких дивизий. Если бы не это, Красная армия потерпела бы жестокое поражение". В ответ профессор заявил ему, что если бы Красная армия не уничтожила 150 немецких дивизий, высадка союзников в Нормандии никогда бы не состоялась.

"В Европе союзники востока и запада сотрудничают, преодолевают свои разногласия и торжествуют. Впечатляющие высадки западных армий в Нормандии соответствуют огромным русским успехам на восточном фронте. Благодаря этому рейх разгромлен. Свобода и демократия восторжествовали, и "Европа освобождена", - пишет историк, добавив, что главная заслуга в разгроме Германии принадлежит Сталину, при этом уточняя, что советский лидер "не боролся за демократию".

Оперируя фактами, Дэвис уточняет: 75-80 процентов своих потерь нацистская Германия понесла на Восточном фронте в боях с Красной Армией. А британцы и американцы уничтожили не более 20-25 процентов солдат вермахта. Профессор также уточняет, что пехоте Красной Армии не было равных во Второй мировой войне. По его словам, Советский союз сыграл главную роль "в победе над врагом". "Версию Черчилля о "победителях" давно пора пересмотреть, потому что отводить Британии главную роль в победе над нацизмом нельзя, так же как и Соединенным Штатам, хотя они делали все, что могли", - заключил Дэвис.