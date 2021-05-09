Три проблемы с ремонтом, о которых не знают покупатели жилья

Квартиры на "вторичном рынке" нередко продаются в весьма среднем состоянии. Покупателей это не пугает - они надеются купить жилье чуть дешевле, а после сделать ремонт. Однако некоторые работы могут оказаться проблематичными, а иногда практически невыполнимыми. На что обратить внимание, покупая квартиру, рассказала председатель совета директоров сети офисов "Миэль" Марина Толстик.

1. Состояние окон

При покупке квартиры нужно обращать внимание на состояние окон. В старых дореволюционных домах окна, в основном, деревянные и нестандартных размеров. Если они в плохом состоянии, с дефектами, щелями, их придется менять, но из-за нетиповых размеров, это будет достаточно дорого.

К тому же, если дом имеет статус объекта культурного наследия, то замена окон должна быть согласована, а это долгая и кропотливая процедура.

Подобные проблемы бывают и в новых домах - иногда в договоре долевого участия оговорено, что собственник не может менять рамы и окна самостоятельно, так как нельзя нарушать внешний облик здания.

Возможность замены окон и их состояние нужно проверять перед покупкой жилья.

2. Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия встречаются в старых домах, и проверять их состояние лучше до покупки жилья. Ремонт таких перекрытий может затронуть не только собственников квартиры, но и их соседей. Здесь необходимо понимать допустимую нагрузку на перекрытия.

3. Вентиляция

Вентиляционный короб должен быть в наличии и функционировать. Бывают случаи, когда вентиляционный короб был устранен. Это нарушение норм. Его можно восстановить или спланировать систему приточной вентиляции. Второй вариант окажется значительно дороже. Однако оставлять квартиру совсем без вентиляции не стоит. Это приводит к застою воздуха, появлению плесени, грибков и бактерий, что вызывает неприятные запахи и даже аллергию и другие заболевания. И даже если самим жильцам квартиры все это не мешает, могут начаться жалобы от соседей, что приведет к необходимости восстановления вентиляции и большим тратам.