В берлинском Трептов-парке прошла памятная церемония в честь Дня Победы

В берлинском Трептов-парке, где находится гигантский военный мемориал (крупнейший за пределами России и бывшего СССР) в память о красноармейцах, павших в боях за Берлин, утром 9 мая, в День Победы, прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому Воину-освободителю. В ней приняли участие посол России Сергей Нечаев, его коллеги из стран СНГ, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, представители общественных организаций. Трансляцию памятной акции вела дипмиссия РФ в соцетях.

Как рассказал пресс-атташе посольства Илья Рожков, накануне в Берлине шли дожди, но прямо к празднику распогодилось и выглянуло солнце. Помимо официальных в лиц, на аллеи Трептов-парка, значительная часть которого несколько месяцев назад была отреставрирована, пришли и продолжают идти местные жители - в основном русскоязычные, но у мемориала также можно видеть немало немцев. Они несут флаги России и Германии, возлагают цветы к подножию памятников Солдату и Скорбящей матери. Некоторые соотечественники приходят с портретами своих родных - ветеранов Великой Отечественной войны. Слышны советские военные песни. Несмотря на карантинные ограничения, связанные с пандемией, администрация Берлина не стала препятствовать празднованию, тем более что участники соблюдают дистанцию и все меры предосторожности.

Монументу, созданному выдающимся советским скульптором-монументалистом Евгением Вучетичем, архитектором Яковом Белопольским, художником-баталистом Анатолием Горпенко и инженером Саррой Валериус, вчера исполнилось 72 года. Он был открыт 8 мая 1949 года как заключительная часть мемориального триптиха, связывающего Магнитогорск, Волгоград (тогда - Сталинград) и Берлин. Считается, что прототипом 13-метрового бронзового солдата, возвышающегося на обломках свастики с опущенным мечом и спасенной немецкой девочкой на руках, стал советский пехотинец Николай Масалов (до 1992 года он входил в список почетных жителей Берлина). Сегодня тот исключительный день, когда открыта крипта у подножия монумента - зал памяти с мозаичным панно, книгой с именами павших и куполом, воспроизводящим Орден "Победа". Возле крипты выставлен почетный караул.