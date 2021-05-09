В Братиславе зажгли Вечный огонь на военно-мемориальном комплексе

9 мая в честь праздника Великой Победы, несмотря на ожесточенное сопротивление проамериканской и антироссийской политической элиты, представители гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" торжественно зажгли Вечный огонь на военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе, где покоятся 6 845 солдат и офицеров Красной Армии. Данная акция стала завершающей в рамках "Пути героического огня". В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий в стране - посол Российской Федерации Игорь Братчиков, посол Казахстана Роман Василенко, временный поверенный в делах Беларуси Денис Сидоров.

"76 лет назад Красная армия избавила человечество от "коричневой чумы", - констатировали байкеры. - Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей европейских государств, несмотря на попытки ряда их политических деятелей переписать историю".

Между тем в российском посольстве в Братиславе рассказали, что по инициативе местных активистов на площади перед памятником рядом с зажженным Вечным огнем была высвечена надпись "Не забываем" и общее число похороненных в Словакии красноармейцев - 63 518. "Сам памятник также был специально подсвечен по этому случаю", - сообщили дипломаты.

Напомним, что 5 мая в Москве прошла церемония передачи представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. С ее помощью они затем зажгли специальные лампады в памятных местах 268 населенных пунктов своей страны, выразив тем самым символическую благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной армии. Факел словакам тогда торжественно вручил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Вечный огонь на военно-мемориальном комплексе "Славин". Фото: Пресс-служба посольства РФ в Словакии

6 мая министр обороны Словакии Ярослав Надь написал на своей странице в Facebook, что словацкие мотоциклисты стали "полезными идиотами" российской пропаганды.

"В подавляющем большинстве комментариев читатели на слова про "полезных идиотов" ответили министру в очень недвусмысленной форме, по принципу "кто так обзывается, тот сам так называется", а словацкому правительству дали понять, чего на самом деле от него ждет народ Словакии", - заявил в интервью РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. Он также обозначил недопустимость применения каких-либо репрессивных мер в отношении словацких патриотов: "Ведь если человек, облеченный властью, кидается такими словами, как "предатели", возникает вопрос: это безответственное заявление очередного восточноевропейского политикана, ставящего под сомнение вклад своего народа в победу над нацизмом, или же за этим последуют какие-то юридические шаги?"