В Индии зарегистрировали вспышку "черной плесени" на фоне COVID-19

В Индии на фоне драматичной ситуации с COVID-19 зафиксирован рост заболевания мукормикозом - грибковой инфекцией, которую в просторечии прозвали "черной плесенью". Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на индийское Управление медицинского образования и исследований.

По данным ведомства, "черная плесень", проникающая в легкие человека после вдыхания спор грибка, нередко поражает инфицированных или переболевших коронавирусом.

Возможно, речь идет именно о тяжелых больных, которых пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания. Так, в штате Гуджарат на западе страны за последние две недели выявили 40 пациентов с мукормикозом, некоторые из них ослепли. А в штате Махараштра в центральной Индии (со столицей в Мумбаи) восемь человек, перенесших COVID-19, в итоге скончались от "черной плесени".