В ЛНР развернули самую большую георгиевскую ленту

300 метров в длину, 7,5 в ширину - самую большую в мире георгиевскую ленту развернули жители самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.

По данным агентства, памятное полотнище сшили в Москве и первый раз развернули в Смоленске в прошлом году. После этого началось шествие ленты по всей России. А в этом году она перекочевала в Донбасс. Накануне ее развернули в ДНР возле мемориала Саур-Могила, а в День Победы - в Славяносербском районе ЛНР, у памятника знаменитому комбату Алексею Еременко, погибшему 12 июля 1942 года около села Хорошее Луганской области.

За несколько секунд до гибели младшего политрука 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии он был запечатлен фронтовым фотографом Максом Альпертом на легендарной фотографии, получившей название "Комбат". На ней Еременко поднимает солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке.