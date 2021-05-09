В Минобрнауки создали Стену памяти героев

Накануне 9 мая в министерстве науки и высшего образования РФ появилась Стена памяти.

"Накануне Дня Победы мы создали в министерстве Стену памяти, - рассказал глава ведомства Валерий Фальков. - Здесь более 200 участников боевых действий, три Героя Советского Союза, которые по окончании войны трудились в Государственном комитете СССР по науке и технике, способствовали ускоренному послевоенному развитию страны и ее обороноспособности. Это наш бессмертный полк".

По словам министра, в память о войне и ее участниках в здании министерства теперь всегда будет гореть стилизованный вечный огонь.

"Важно, чтобы наша молодежь понимала, через какие испытания прошли их предки, как смогли выстоять и победить, - отметил Фальков. - Наша ответственность перед будущими поколениями - противостоять попыткам фальсификации истории, сохранить правду о тех страшных событиях во имя памяти миллионов людей, погибших и пострадавших".