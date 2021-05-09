В Нью-Йорке три человека пострадали в результате стрельбы на Таймс-сквер

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Инцидент произошел в субботу около 17 часов по местному времени неподалеку от отделения полиции.

Как отмечает телекомпания NBC, ранения получили две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, пишет ТАСС. Подозреваемый, скрылся, однако, по информации СМИ, у полицейских есть фото злоумышленника. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своем Twitter сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. "Полиция разыскивает тех, кто решился на этот бессмысленный акт насилия, правосудие восторжествует", - отметил градоначальник. Он также подчеркнул необходимость прекратить приток нелегального оружия в город.

Сейчас Таймс-сквер оцеплена. В полиции призвали жителей города иметь в виду, что автомобильное движение перекрыто.