В Одессе произошла драка из-за георгиевской ленточки и портрета Жукова

В Одессе, где проходит шествие "Бессмертного полка", радикалы напали на женщину с портретом Георгия Жукова и георгиевской ленточкой. Об этом сообщает портал strana.ua. Самое поразительное, что после вопиющего инцидента в отделение полиции забрали пострадавшую "за демонстрацию советской символики", а вовсе не неонацистов.

Происшествие случилось на одесской Аллее Славы. Злоумышленники попытались вырвать из рук участницы шествия изображение маршала Победы. Кроме того, как передают очевидцы, пострадали другие одесситы, участвовавшие в памятной акции. В частности, "многие женщины летели на землю", удар по голове получила журналистка, снимавшая потасовку.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Первомайск Николаевской области мужчина заявил в полицию на соседку - 74-летнюю пенсионерку, которая водрузила на крышу своего дома красный флаг СССР символикой и две фотографии с георгиевскими лентами. К пожилой женщине нагрянули люди в форме, после чего ей стало плохо, и пришлось вызывать скорую.