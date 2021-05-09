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09.05.2021 15:49
Рубрика: Общество

В России начался сезон венчаний: в какие дни венчают, а в какие нет

Текст: Мария Городова
С 9 мая 2021 года в православных храмах России после девятинедельного перерыва возобновляются венчания.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

По традиции Церковь заканчивает венчания за неделю до Великого поста, с Масленицы, потом не венчают весь Великий пост и неделю после Пасхи: Светлая неделя - время радости, но радости духовной. И вот, сразу после окончания Светлых дней, с праздника Антипасхи, называемом еще Фомино воскресенье или Красная горка (9 мая 2021 года), начинается сезон венчаний.

Фото: wikipedia.org
Как связаны апостол Фома, радость Пасхи и начало сезона венчаний

Продлится он по 27 июня, потом перерыв, связанный с Петровым постом. С 12 июля, венчания возобновятся. При этом надо помнить, что Таинство Брака не совершается по вторникам, четвергам, субботам и накануне больших церковных праздников. Не венчают во вторник и четверг, поскольку это дни накануне еженедельных постных дней - среды и пятницы, не венчают в субботу, как в день накануне малой Пасхи - воскресенья. Ограничения эти связаны с тем, что в этих случаях брачная ночь пришлась бы на день поста или на праздник. Ограничения на венчания накануне великих церковных праздников связано с тем, чтобы не смешивать общецерковную радость со своими личными нуждами.

Венчание - это не обряд, а Таинство Церкви, Таинство Брака, когда будущие муж и жена получают Божье благословение, дар Божественной благодати на будущую жизнь. К венчанию нельзя относится как к магическом обряду, гарантирующему крепкий союз, потому что потом уже от супругов зависит, что они будут делать с полученным даром Божественной благодати - разовьют его или потеряют.

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