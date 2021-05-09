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09.05.2021 00:01
Рубрика: Культура

Глаза войны

Нашего первого "Оскара" получил фильм о битве за Москву
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
В феврале 2022 года в прокат выйдет новый фильм "Первый "Оскар", посвященный фронтовым операторам Великой Отечественной войны, среди которых были совсем юные операторы, студенты старших курсов ВГИКа. Картину снимает режиссер, у которого самого за плечами большой опыт операторской работы - Сергей Мокрицкий. Кстати, уже как режиссер он снимал военный фильм "Битва за Севастополь". В ленте "Первый "Оскар" снимались такие актеры, как Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин и другие.
Фильм "Первый "Оскар" посвящен фронтовым операторам Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено "Новые люди"

По словам создателей, фильм расскажет о том времени, когда гитлеровские войска вплотную подошли к столице нашей страны. Советские кинематографисты снимают в этих уcловиях полнометражный документальный фильм, который должен рассказать всему миру о битве за Москву и подтолкнуть союзников к открытию второго фронта. Картина "Разгром немецких войск под Москвой" была сделана в рекордные сроки. Она покорила сердца миллионов советских зрителей, воодушевила бойцов Красной Армии и внушила надежду на победу. Позже, попав в США, фильм произвел такое сильное впечатление на аудиторию, что изменил отношение простых американцев к прежде "чужой" войне с фашизмом, идущей в Европе.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Уже в начале фильма "Первый "Оскар" покажут, как прошла официальная премьера фильма "Москва наносит ответный удар" в нью-йоркском Globe Theatre. В американском прокате фильм назвали Moscow Strikes Back. Просмотр стал сенсацией. Звездная публика, без которой не обходится ни одна премьера, была потрясена.

Продюсер "Унесенных ветром" и "Кинг-Конга" Дэвид Селзник, один из крупнейших киномагнатов Голливуда, решает не только перекупить права на показ фильма в США, но и создать новую номинацию премии "Оскар" для документального кино. Он уверен, что русский фильм станет победителем. Однако на этом пути его ждет тяжелая битва с косностью американской киноакадемии и собственным тестем, всемогущим Луисом Майером, придумавшим "Оскар". К тому же за всеми, кто имеет контакты с советскими представителями, ведет слежку ФБР.

Глава ФБР Эдгар Гувер всегда был яростным борцом с "красной угрозой". Действие фильма несколько раз будет возвращаться в Америку, рассказывая о том, как Селзник пытался преодолеть сопротивление Майера. Однако основное действие фильма происходит на подступах к столице СССР, на передовой битвы за Москву.

Главные герои молоды, влюблены, полны надежд на будущее, на интересную работу в кино. Но в их планы вторглась война... Драматическая коллизия строится на дружбе-соперничестве двух студентов операторского факультета ВГИКа - Льва Альперина и Ивана Майского.

Фото: Twitter.com/eksarevskly/NTV.ru
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Персонажи в фильме вымышлены, но каждый из них - образ собирательный, их судьбы основаны на реальных исторических фактах - тех, что произошли со многими фронтовыми операторами во времена Великой Отечественной войны.

В американском прокате фильм "Разгром немецких войск под Москвой" стал настоящей сенсацией. Публика была потрясена

Сергей Мокрицкий говорит о новой работе так: "Картина "Первый "Оскар" в чем-то является для меня продолжением фильма "Битва за Севастополь". Как и "Битва...", этот фильм вдохновлен реальной военной историей, в которой люди совершают настолько "сверхчеловеческие" поступки, что история вполне могла бы сойти и за вымышленную. Такие истории необходимо экранизировать, рассказывать современным языком - они не только фиксируют в памяти зрителей исторические события, но и вдохновляют людей".

Компетентно

Сергей Мокрицкий:

- Как показывают примеры фильмов "Легенда 17", "Движение вверх","Т-34" и той же "Битвы за Севастополь", зрители хотят смотреть в кинотеатрах кино, рассказывающее о ярких исторических эпизодах, оставляющее сильное эмоциональное впечатление и при этом зрелищное. История создания документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" успешно сочетает в себе все эти факторы.

Культура Кино и ТВ Наше кино Вторая мировая война Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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