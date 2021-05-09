В Сербии напомнили о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне

В Сербии помнят и чтят память о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне над нацистской Германией, заявил министр по инновациям республики Ненад Попович. В Белграде он возложил венок к мемориалу Освободителям - памятнику советским и югославским воинам.

"Народ без памяти - народ без будущего. Не надо забывать, что россияне отдали свыше 25 миллионов жизней за свободу Европы и мира", - констатировал политик в интервью национальному телевидению Сербии РТС.

"Некоторые пытаются палачей представить жертвами и наоборот. Мы им этого не позволим, потому что история одна: сербы и россияне - победители во Второй мировой войне, они освободители всей Европы", - подчеркнул Попович.

Напомним, Сербия остается одной из немногих стран в Европе, где на официальном уровне по-прежнему отмечают 9 мая. Торжественные мероприятия стартовали сегодня с артиллерийского залпа с исторической крепости Калемегдан, а завершится праздник поздно вечером салютом в центре сербской столицы.