В США состоялся посвященный Дню Победы онлайн-концерт

В США прошел онлайн-концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция мероприятия велась в Facebook.

По словам организаторов, в период пандемии коронавируса нет возможности собирать большие сценические площадки, но и обойти стороной эту историческую дату невозможно. "Прерывать традиции празднования мы просто не имеем права", - цитирует ТАСС.

В онлайн-концерте приняли участие россияне, проживающие в разных штатах США. Они исполнили такие произведения, как "День Победы", "Эх, дороги", "В землянке", "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек" и многие другие.

Ранее сообщалось, что проживающие в Нью-Йорке россияне провели шествия по Манхэттену и Бруклину с фотографиями родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны. В общей сложности пришли около тридцати человек, хотя до пандемии желающих было намного больше. Многие остаются дома и примут участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка", которое состоится в США в 15:00 по местному времени.