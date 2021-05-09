В Варшаве почтили память погибших при освобождении Польши от фашистов

День Победы в Варшаве отметили возложением цветов к обелиску на воинском кладбище-мемориале советским воинам на улице Жвирки и Вигуры. В церемонии приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, дипломаты из других стран, проживающие в Варшаве россияне и неравнодушные поляки.

На этом кладбище, одном из крупнейших в Польше, в 697 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены почти 24 тысячи советских воинов. Именно здесь 9 мая проходят торжества, связанные с Победой и освобождением города от фашистских захватчиков. Но в Польше на государственном уровне национальный День Победы с 2015 года празднуют 8 мая. В этот день по всей стране возлагают цветы к памятникам на воинских кладбищах и территориях бывших концлагерей.

Что же касается польских властей, то они предпочитают не праздновать День Победы. Президент Польши Анджей Дуда традиционно проигнорировал эту дату. На официальном сайте главы государства нет сообщений о том, что он лично почтил в этот день память около шести миллионов поляков, погибших во время Второй мировой войны.

Тем не менее о сотнях тысяч польских солдат и офицеров, участвовавших в боевых действиях в разных странах мира с 1939 по 1945 годы, в том числе о 200 тысячах погибших, не забыли. Чиновники в ранге глав администраций некоторых ведомств, а также глава Варшавского гарнизона генерал дивизии Роберт Гломб возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата на площади Пилсудского. В церемонии приняли участие также несколько ветеранов войны.