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09.05.2021 12:53
Рубрика: Власть

Военный парад в честь Дня Победы прошел на российской базе в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Парадные расчеты группировки российских войск в Сирии и местные военные вместе прошли на авиабазе Хмеймим торжественным маршем, посвященным 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом прохождении участвовало более тысячи военнослужащих и 84 единицы техники, в том числе 22 вертолета и самолета.
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Праздничный парад на аэродроме в Хмеймиме открыла знаменная группа - она пронесла государственный флаг России и копию Знамени Победы. Прохождением расчетов руководил заместитель командующего группировкой наших войск в Сирии генерал-майор Олег Митяев. А принимал парад командующий группировкой генерал-лейтенант Александр Чайко.

В пешей колонне прошли офицеры управления и военнослужащие смешанного авиаполка, медицинского отряда специального назначения, подразделения военной полиции и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирийское военное ведомство представили подразделение военно- морской академии и штурмового полка спецназначения "Коммандос".

Во главе механизированной колонны был знаменитый танк Т-34. За ним шли бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" , оперативно-тактические "Искандеры-М" и сирийские военные пикапы.

В воздушной части парада задействовали вертолеты Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские вертолеты "Газель", а также российские самолеты Су-34, Су-35С и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Завершили праздничный пролет над авиабазой Хмеймим истребители МиГ-29.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
На Красной площади завершился Парад Победы

"Мы преклоняемся перед теми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж своей Родины. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Сегодня российские солдаты и офицеры плечом к плечу с военнослужащими Сирийской Арабской Республики уничтожают международный терроризм, укрепляют суверенитет и независимость Сирии, проявляя мужество и героизм, готовность к подвигам. Ради сирийского народа они создают условия для восстановления мира на земле" - обратился к участникам торжеств в честь Дня Победы командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко

С большим праздником от имени президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада наших военных поздравил министр обороны республики Али Абдулла Аюб. "Да осчастливит Господь сегодняшний день, наполнит наш праздник добром. День, когда мы празднуем Великую Победу, которую завоевали для нас наши деды и отцы 76 лет назад. Этот праздник демонстрирует нам наглядно, что значит воля народа-победителя, желающего спасти свое Отечество и свой родной дом. Это подтверждает высокий уровень нашей дружбы, нашего союза в противостоянии международному терроризму", - сказал Али Абдулла Аюб.

Власть Безопасность Армия День Победы Военная операция РФ в Сирии

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