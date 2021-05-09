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09.05.2021 15:11
Рубрика: Власть

Вооруженные силы РФ получат "невидимую" авиабомбу в этом году

Текст: Юрий Гаврилов
В этом году в Воздушно-космические силы России начнет поступать новая планирующая авиабомба "Дрель". Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, который курирует в правительстве деятельность оборонно-промышленного комплекса.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы "Дрель". Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов", - заявил Борисов в интервью "Интерфаксу".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Ранее вице-премьер говорил, что новым боеприпасом станут оснащать самолеты оперативно-тактической авиации. По данным концерна "Техмаш", планирующая бомба "Дрель" должна, в частности, войти в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

Из открытых источников известно, что дальность ее планирования превышает 30 километров. Это позволяет летчикам использовать авиабомбу без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрели" используется система ГЛОНАСС. Бомба снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от носителя и спускаются на парашютах, наводясь на объекты удара при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Основная их цель - вражеские танки. Их элементы "Дрели" поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

К тому же новая авиабомба снабжена системой распознавания "свой-чужой". То есть, ее можно применять в контактном танковом бою, где элементы "Дрели" безошибочно выберут для поражения только технику противника. Одна такая бомба способна уничтожить до шести танков, сообщили в НПО "Базальт", где разработали новый авиационный боеприпас.

Еще одним его несомненным преимуществом называют нечувствительность бомбы к средствам радиоэлектронной борьбы и ее незаметность для радаров. Иными словами, вывести из строя или сбить "Дрель" крайне сложно.

Фото: РГАКФД
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По мнению военного эксперта Михаила Ходаренка, главное ее достоинство - дешевизна в сочетании с приемлемой точностью и дальностью полета. "Нет смысла применять ракету стоимостью 500 тысяч долларов по джипу террористов. К тому же приемлемая цена позволяет применять такие бомбы массово" - считает эксперт.

А его коллеги говорят, что в ближайшее время на вооружение Российской армии могут поступить и другие варианты планирующих авиабомб, предназначенные для работы по иным типам целей. Эксперты также же склоняются к мысли, что сферой применения "Дрели", скорее всего, станут локальные конфликты и контртеррористические операции.

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