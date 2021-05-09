Врач посоветовал не тратить деньги на физиотерапию и витамины

Некоторыми медицинскими манипуляциями злоупотреблять не стоит. Часто это лишь пустая трата денег. Например, физиотерапия. В клиниках могут назначить соответствующие процедуры, но они хороши в комплексе с основной терапией или после нее. "Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", - заявил врач Олег Серебрянский.

Он также посоветовал не принимать препараты, относящиеся к биологически активным добавкам. Их польза не доказана, а вот вред для кошелька может быть существенным. То же можно сказать и о витаминах. Чтобы установить нехватку определенных витаминов и микроэлементов, нужно сдать анализы.

Еще более осторожным следует быть при приеме антибиотиков. "Это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть. Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность", - объяснил врач в интервью агентству "Прайм".