Общество
09.05.2021 09:17
Текст: Ирина Невинная

Завершилась проверка качества производимого в Беларуси "Спутника V"

Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Куксин/ РГ

Завершились трехнедельные лабораторные испытания в НИЦЭМ имени Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных на белорусском фармпредприятии "Белмедпрепараты". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Вакцина прошла контроль качества, - сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на минздрав Беларуси. Производители отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес предприятия "Белфармация", которая является оператором по доставке вакцины в регионы с полным соблюдением холодовой цепи.

В Минздраве напомнили, что по данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на вакцинацию против COVID-19 на начало мая в целом по стране записаны более 400 тыс. человек, пишет БЕЛТА.

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