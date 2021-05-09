Завершилась проверка качества производимого в Беларуси "Спутника V"

Завершились трехнедельные лабораторные испытания в НИЦЭМ имени Гамалеи очередных серий вакцины "Спутник V", произведенных на белорусском фармпредприятии "Белмедпрепараты". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Вакцина прошла контроль качества, - сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на минздрав Беларуси. Производители отгрузили 358 тыс. доз первого компонента вакцины в адрес предприятия "Белфармация", которая является оператором по доставке вакцины в регионы с полным соблюдением холодовой цепи.

В Минздраве напомнили, что по данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, на вакцинацию против COVID-19 на начало мая в целом по стране записаны более 400 тыс. человек, пишет БЕЛТА.