Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки отходов

В России 90% всех отходов отправляются на мусорные полигоны, а не на переработку. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее мнению, к идеальной модели экономики замкнутого цикла Россия перейдет к 2030 году, а весь объем мусора будет сортироваться. При этом полезные элементы должны перерабатываться и обретать вторую жизнь в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях. "Захоронений должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны практически 90% отходов", - цитируют Абрамченко aif.ru.

В то же время вице-премьер заверила, что о провале "мусорной" реформы говорить не следует. "Реформа обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) по-настоящему началась с 2019 г., и первая ее часть реализована. Созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны регоператоры, установлены тарифы для населения. Кстати, по данным ФАС, в среднем тариф по стране даже снизился на 5%", - добавила Абрамченко.

Также Абрамченко сказала, что выступает за ликвидацию мусоропроводов и запрет неперерабатываемого и трудноперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пластиковых трубочек.