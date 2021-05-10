Адвокат рассказал о новом виде мошенничества при покупке домашних животных

Новости

В замке Дракулы в Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса 07:57
США выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме 07:32
В Афганистане при взрыве автобуса погибли 16 человек 07:17
Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава 06:53
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям 06:35
Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе 05:48
Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки 05:36
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах 05:15
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть 04:40
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан 04:39
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
Дипломаты посольства РФ в США посадили сирень в честь Дня Победы 02:02
The National Interest рассказал об уязвимости американской армии 01:45
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и рискует уступить титул "Лиллю" 00:47
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче с "Севильей" 00:39
"Ювентус" крупно проиграл "Милану" и покинул зону Лиги чемпионов 00:02
В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство 09.05.2021
Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 09.05.2021
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 09.05.2021
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 09.05.2021
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 09.05.2021
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 09.05.2021
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 09.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 07:30
Рубрика: Происшествия

Адвокат рассказал о новом виде мошенничества при покупке домашних животных

Текст: Ольга Игнатова
Любители домашних животных, выбирающие себе питомцев через объявления на популярных сайтах, все чаще стали сталкиваться с определенным видом мошенничества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Схема обмана довольно проста. Но именно из-за ее простоты пострадавшим сложно вернуть назад свои деньги. Решаясь обзавестись собакой или кошкой, многие выбирают щенков или котят первых месяцев жизни, когда они максимально мило выглядят.

Фото: Istock
Когда нужно прививать от COVID-19 домашних животных

Определившись с будущим питомцем, покупатель связывается с продавцом и хочет назначить встречу для передачи щенка или котенка. Однако продавец просит сначала перевести ему на карту часть стоимости будущего домашнего любимца. Многие люди, уже влюбившись по фото в четвероногого друга, не задумываясь и не чувствуя подвох переводят деньги. А когда все-таки видят щенка или котенка, оказываются сильно разочарованы. В реальности животное может выглядеть совсем по-другому либо быть намного взрослее.

Естественно, что большинство покупателей хотят расторгнуть сделку и просят вернуть им задаток. Продавцы не отказываются. Только говорят при этом, что вернут деньги только после того, как все-таки продадут собаку или кошку. Но продадут ли, это большой вопрос.

Что же делать в этом случае?

"В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг - обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги. В том случае, если претензия останется без ответа, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "мошенничество", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Куда попадают экзотические домашние питомцы, от которых отказались хозяева

Одновременно, по словам юриста, следует подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел. "Правоохранительные органы будут обязаны провести проверку по вашему заявлению, при этом факт перевода денежных средств на карту и переписка с продавцом собаки будут являться доказательствами в вашу пользу. Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей. Собственно, подобное мошенничество как раз и рассчитано на тех, кто решит сэкономить собственные силы и время и откажется от дальнейшего разбирательства с мошенником. Но если быть принципиальным и заручиться помощью юристов, то закон будет на вашей стороне и вы получите назад свои деньги, вероятно - с процентами за их использование, а также с компенсацией понесенных вами расходов", - отметил Ревзин.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
На Кипре отменили карантин для привитых туристов
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных