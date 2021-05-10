Адвокат рассказал о новом виде мошенничества при покупке домашних животных

Любители домашних животных, выбирающие себе питомцев через объявления на популярных сайтах, все чаще стали сталкиваться с определенным видом мошенничества.

Схема обмана довольно проста. Но именно из-за ее простоты пострадавшим сложно вернуть назад свои деньги. Решаясь обзавестись собакой или кошкой, многие выбирают щенков или котят первых месяцев жизни, когда они максимально мило выглядят.

Определившись с будущим питомцем, покупатель связывается с продавцом и хочет назначить встречу для передачи щенка или котенка. Однако продавец просит сначала перевести ему на карту часть стоимости будущего домашнего любимца. Многие люди, уже влюбившись по фото в четвероногого друга, не задумываясь и не чувствуя подвох переводят деньги. А когда все-таки видят щенка или котенка, оказываются сильно разочарованы. В реальности животное может выглядеть совсем по-другому либо быть намного взрослее.

Естественно, что большинство покупателей хотят расторгнуть сделку и просят вернуть им задаток. Продавцы не отказываются. Только говорят при этом, что вернут деньги только после того, как все-таки продадут собаку или кошку. Но продадут ли, это большой вопрос.

Что же делать в этом случае?

"В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг - обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги. В том случае, если претензия останется без ответа, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "мошенничество", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

Одновременно, по словам юриста, следует подать заявление в суд, приложив к нему досудебную претензию и копию заявления в органы внутренних дел. "Правоохранительные органы будут обязаны провести проверку по вашему заявлению, при этом факт перевода денежных средств на карту и переписка с продавцом собаки будут являться доказательствами в вашу пользу. Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей. Собственно, подобное мошенничество как раз и рассчитано на тех, кто решит сэкономить собственные силы и время и откажется от дальнейшего разбирательства с мошенником. Но если быть принципиальным и заручиться помощью юристов, то закон будет на вашей стороне и вы получите назад свои деньги, вероятно - с процентами за их использование, а также с компенсацией понесенных вами расходов", - отметил Ревзин.