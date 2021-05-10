Боррелю поручили подготовить проект первой военной концепции ЕС

Главы МИД стран-членов Евросоюза поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить проект первой военной концепции сообщества под названием "Стратегический компас ЕС". Как отмечается в распространенном заявлении Совета ЕС, документ должен быть представлен в ноябре этого года на очередном заседании Совета.

По мнению министров, "амбициозная и действенная программа "Стратегический компас" повысит уровень безопасности и обороны Евросоюза"​​​. "ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности. Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в документе.

Новая концепция должна "укрепить потенциал ЕС в вопросе осуществления миссий и операций". "Сильный ЕС с точки зрения безопасности и обороны принесет ощутимые выгоды трансатлантическому и глобальному сотрудничеству", - отмечается в заявлении Совета.

При этом в центр внимания ЕС ставит международное партнерство с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО.

Примечательно, что, по словам самого Борреля, ЕС не будет пытаться самостоятельно обеспечить свою безопасность, Евросоюз по-прежнему будет опираться в этом вопросе на США, создав лишь условия для определенной свободы выбора в участии в военных миссиях, не связанных с НАТО.