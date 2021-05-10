Чехия откроет бары и рестораны на открытом воздухе

Чехия продолжает ослаблять ограничительные меры, открывая бары и рестораны на открытом воздухе на фоне сокращения числа заражений коронавирусом. Министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек заявил, что эти заведения откроются 17 мая для людей, у которых зафиксирован отрицательный тест на коронавирус, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19. За одним столом будут сидеть до четырех человек, не являющихся родственниками.

Также на следующей неделе, в понедельник, начальные школы в семи из 14 регионов страны, включая Прагу, смогут отказаться от принципа ротации, когда ученики одну неделю посещали школы, а на следующую переходили на дистанционное обучение.

В то же время до 700 человек будут допущены к посещению концертов под открытым небом и других культурных мероприятий на открытом воздухе, сообщает Associated Press. Зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, пройти вакцинацию или вылечиться от COVID-19. Всем им придется надеть лицевые покрытия. Правительства Чехии сделало это заявление, когда в понедельник, 10 мая, все магазины и торговые центры в стране вновь открылись для посетителей, а большинство предприятий сферы услуг возвращаются к работе.