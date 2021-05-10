До основной волны ЕГЭ - меньше месяца. Как готовиться, когда не осталось ни времени, ни нервов? Нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки? Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники спотыкаются каждый год? "РГ" расставляет главные акценты в ЕГЭ-2021.

Если выпускник хочет - может надеть маску. Кому душно и неудобно - сможет писать ЕГЭ без нее. Фото: Александр Корольков/РГ

Антисептик из портфеля

Все санитарные антиковидные меры, которые действовали в прошлом году, сохраняются. Генеральная уборка классов, дозаторы с антисептиками, термометрия, социальная дистанция - 1,5 метра, зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку. Плюс обязательные маски и перчатки у экзаменаторов. А вот для детей они необязательны. Кто хочет - может надеть. Кому душно и неудобно - сможет писать ЕГЭ без маски.

Другие меры безопасности - против шпаргалок и мобильников - даже усиливаются. В 2021 году на ЕГЭ будет работать более 100 тысяч камер! А следить за порядком будут не только люди-наблюдатели, но и искусственный интеллект, который с каждым годом становится все умнее. Работает это так. Нейросеть отслеживает нетипичное поведение выпускника - если тот, например, полез за чем-то в карман или под парту. Автоматически ставит специальную метку на видео - "подозрение на нарушение".

По ее "наводке" трансляцию с камеры смотрит уже оператор - человек. Он может передать информацию в пункт проведения экзамена. Уже на месте организаторы смогут установить, действительно ли участник достал мобильник, и при подтверждении нарушения удалить его с ЕГЭ.

Расписали расписание

Многих волнует вопрос: станут ли задания легче из-за пандемии? Ведь выпускники 2021 года и в прошлом учебном году, и в этом часть программы изучали в дистанционном формате… В Рособрнадзоре отвечают: однозначно нет. Все документы, определяющие структуру и содержание экзаменов, были опубликованы еще перед началом учебного года. Никаких изменений тут точно не будет.

ЕГЭ в этом году сдают только те ребята, кто собрался поступать в вузы. Таких 724 тысячи человек. Первый экзамен стартует уже 31 мая: по географии, литературе, химии. Самый массовый "единый" - по русскому языку - разделен на два дня: 3 и 4 июня. Затем экзамены пойдут с приличным интервалом.

В среднем - по два экзамена в неделю, чтобы выпускники успевали передохнуть и переключиться. Закончатся основные дни ЕГЭ 2 июля. Но будут еще дополнительные - для тех, кто пропустил сдачу по болезни или другой уважительной причине. Они пройдут с 12 по 17 июля.

Зри в корень

ЕГЭ по русскому в этом году планируют сдавать 687 тысяч человек: он нужен для поступления на все специальности. Работа рассчитана на 3,5 часа. Минимальная проходная планка в вузы, установленная Рособрнадзором, 36 баллов. Но в реальности, чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, надо "заработать" не менее 60 баллов или выше.

Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми 11-классники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов. С правописанием -Н- и -НН- не справляются около 35% выпускников. "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... Эта ошибка повторяется из года в год.

Большая часть ошибок, с которыми 11-классники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов

Также в топе - ошибки на безударную гласную в корне слова. Рос/ращ, гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса... Выпускники часто в корни не зрят.

Одна из самых сложных тем - "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий" "сутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... примерно 60% "егэшников" в 2020 году с этим заданием не справились. Последняя буква в словах "профессора" и "директора" тоже сильно испортила жизнь многим школьникам.

Математика в профиль

ЕГЭ по базовой математике в этом году не проводится. А вот на профильную записалось 404 тысячи участников - самый популярный предмет по выбору. Этот экзамен требуется почти на половине всех специальностей в вузах: и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу...

Минимальный балл Рособрнадзора - 27. На всю работу дается почти четыре часа. Здесь геометрия - слабое звено. Особенно стереометрия повышенного уровня сложности.

У большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа. Подсказка: сначала все рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу.

Начала математического анализа, математические модели тоже многим оказались не по зубам. И по-прежнему у ребят вызывает трудности экономическая задача: нужно постараться составить уравнение и решить его. Но читать условие надо очень внимательно: пропустишь мелкую деталь - и все, решение неверное.

Что удивляет особенно: из года в год на ЕГЭ по математике лидируют арифметические ошибки. Более половины несостоявшихся стобалльников выполняют сложные задания второй части, но досадно ошибаются в простенькой задачке с кратким ответом. На втором месте - невнимательность.

- Не спешите и не считайте в уме. Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами. Особенно с отрицательными! Обиднее всего, когда за задачу на теорию вероятностей получаешь ноль баллов из-за простейшей вычислительной ошибки. Обязательно пишите на черновике промежуточные выкладки, - говорит руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - К сожалению, до 40 процентов ошибок тех, кто плохо сдал экзамен, связано с тем, что ученик неправильно понял условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, "правильно", но вовсе не ту задачу, которая дана.

Эксперт советует: повторение должно быть тематическим. Решать многочисленные варианты, похожие на демоверсию, - самый неэффективный способ подготовки!

Делайте акцент на те задачи, которые получаются, и на те, которые вы точно планируете решить на экзамене. Хороший результат ЕГЭ - это не 100 баллов. А тот балл, который ты реально можешь получить, или чуть-чуть выше. Составьте "вилку": вот сюда я смогу поступить, если наберу, допустим, 80 баллов. А вот этот вуз будет запасным: здесь хватит и 65.

Популярное обществознание

Второй по популярности предмет по выбору ЕГЭ-2021 - обществознание, его планируют сдавать около 354 тысячи участников. Правда, статистика прошлых лет показывает: до "тройки" не дотягивает практически каждый пятый. Почему так много?

- Примерно пятая часть участников ЕГЭ выбирает обществознание как не самый сложный учебный предмет или как запасной вариант, - рассказали эксперты ФИПИ. - Это достаточно слабо подготовленные по предмету выпускники, безосновательно надеющиеся на то, что общих представлений на бытовом уровне, отрывочных знаний хватит для получения минимального балла и поступления хотя бы в какой-то вуз.

Набор типичных ошибок здесь тоже остается стабильным. Так, около 20% ребят, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. Почти 25% не знают о сроках заключения трудового договора и условиях установления испытательного срока при приеме на работу. Примерно треть не различают уголовное и гражданское право.

По-прежнему не все выпускники средней школы знают названия высших государственных органов Российской Федерации и не различают функции законодательной и исполнительной власти.

"Крепким орешком" также оказались задания, проверяющие знания о российской системе налогов. Самые трудные для участников ЕГЭ 2020 года налоги - транспортный, земельный и налог на доходы физических лиц.

Самое главное, на что нужно обратить внимание, - в 2021 году задания ЕГЭ по обществознанию основаны на тексте действующей Конституции России с учетом принятых в 2020 году поправок.

Кликни на ЕГЭ

В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах. Для выпускников прошло несколько апробаций в школах, опубликован и всегда доступен онлайн-тренажер. Можно зайти, прокликать все задания на то же практическое программирование. Выпускнику придется самому составить и отладить программу на одном из языков: С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Есть задания на работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких компьютерных заданий примерно треть. Остальные задания изменились мало и по сути "переехали" в компьютерный формат из старой бумажной версии, но в более современном и адаптированном виде.

Важно - компьютеры на экзамене не будут подключены к интернету: "загуглить" подсказки не получится. Ответы на задания нужно будет вводить в специальной программе. Проверяться они будут автоматически.

Компьютеры на экзамене не будут подключены к интернету: "загуглить" ответы не получится

Аттестаты - по ковидным правилам

В 2021 году у выпускников будет возможность получить аттестат за 11-й класс, написав не ЕГЭ, а Государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Причем всего по двум предметам - русскому и математике.

По сути, это облегченный вариант "единого". Задания базового уровня сложности. Оцениваться будут по пятибалльной шкале. Основные дни для сдачи ГВЭ - 25 и 28 мая. Правда, поступить в российский вуз с этими результатами нельзя. Для вуза нужен ЕГЭ.

А вот "егэшникам", чтобы получить школьный аттестат, достаточно сдать только единый госэкзамен по русскому языку. Результаты ЕГЭ по профильной математике или любым другим предметам по выбору на выдачу обычного школьного аттестата никак не повлияют.

То есть если выпускник хорошо сдаст ЕГЭ по русскому, но "завалит" профильную математику, аттестат он все равно получит.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова

Вопрос-ответ

Кого ждут аттестат с отличием и "золотая медаль"

- Для получения аттестата с отличием необходимо будет иметь итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана за 10-11-й классы, а также в случае прохождения ЕГЭ получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и удовлетворительные результаты экзаменов по всем сдаваемым предметам по выбору, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - В случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ нужно будет получить отметку "отлично" по русскому языку и математике.

Как, когда и кому подавать апелляцию

При нарушении порядка проведения ЕГЭ апелляцию нужно подать в день экзамена, не покидая экзаменационный пункт.

Если ты не согласен с выставленными баллами, апелляцию надо подавать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Заявление подается в своей школе. В этом году, так же как и в прошлом, в некоторых регионах апелляции могут проходить дистанционно, в режиме онлайн.

О чем нужно помнить? Результат необязательно станет выше: его могут пересмотреть и в сторону уменьшения баллов.

Можно ли взять на оспаривание результата экзамена своего репетитора? Можно.

В Порядке проведения государственной итоговой аттестации говорится о том, что на апелляции могут присутствовать не только участники экзаменов, но и их законные представители. Доверенность на репетитора должна быть оформлена нотариально.

Что делать с "двойкой"

Пересдать предметы по выбору, если получил "двойку" (не набрал минимальный балл), в этом году будет нельзя. А вот если выпускник "завалил" ЕГЭ по русскому и в основные дни, и в дополнительные, он сможет попытаться сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в сентябре и все-таки получить школьный аттестат.

В прошлом году "дотянуть" до минимального балла в ЕГЭ по русскому языку не смогли меньше одного процента выпускников.

Кстати

Совет экспертов: как хорошо сдать экзамен

- Сосредоточься. После заполнения бланков постарайся забыть про окружающих. Следи за временем;

- начни с первой части. Сначала отвечай на задания, в которых не сомневаешься;

- пропускай трудные или непонятные задания. Обидно недобрать баллы только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял где-то в другом месте;

- исключай. Многие задания можно решить быстрее, если не искать сразу правильный вариант, а сначала исключать те, которые точно не подходят. Это позволяет сконцентрировать внимание на одном-двух "рабочих" вариантах;

- запланируй два круга. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего времени пройтись по всем легким заданиям (первый круг). Тогда успеешь набрать максимум баллов на этих заданиях, а потом спокойно вернуться к трудным, которые вначале пришлось пропустить (второй круг).