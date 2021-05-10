Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики"

52-летний американский актер и рестлер Дэйв Батиста заявил, что в третьей части "Стражей Галактики" может появиться в образе Дракса Разрушителя в последний раз.

Триквел анонсирован к премьере на май 2023-го. Картина, по словам постановщика проекта Джеймса Ганна, и для него может стать финалом истории про Стражей.

В беседе Digital Spy Батиста рассказал, что еще не видел новой версии сценария третьих "Стражей" и поэтому не знает, какие в него были внесены изменения, да и в целом не уверен насчет будущего Дракса в Кинематографической вселенной Marvel, "которая постоянно меняется".

Как изложил Батиста, некоторое время назад шла речь про спин-офф линейки, посвященный Разрушителю и Мантис. Идея очень нравилась Дейву, да и Ганн ею загорелся, но от студии никакой отмашки не поступало. Так как продюсеры, похоже, не сильно заинтересовались предприятием.

Соответственно, исходя из текущей ситуации, после третьей части "Стражей Галактики" Батиста, "вероятно", попрощается с героем. Что не обязательно означает, конечно, полного выбывания Дракса из проектов студии - дальше его вполне может играть другой актер.

На реплику соратника тут же откликнулся в Twitter Ганн, подчеркнув, что не видит кого-то иного в роли Разрушителя. На вопрос, готов ли он продолжать работать в рамках серии, Джеймс ответил, что, хоть и рассматривает предстоящих новых "Стражей" финалом трилогии, "никогда не говори "никогда".

There’s no Drax for me without you, buddy! You ARE the MCU’s Drax the Destroyer and, as far as I’m concerned, could never be replaced. And you have the right to do whatever you want with your acting choices! ❤️ @DaveBautista https://t.co/Mn5uNRVUvN — James Gunn (@JamesGunn) May 8, 2021

Съемки третьей части, планами на которую Ганн поделился еще в 2014-м, намечено начать в этом году.

Драк Разрушитель дебютировал в комиксах в 73-м как второстепенный персонаж, далее все силы направив на попытки истребить сверхзлодея Таноса.