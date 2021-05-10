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Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики"

Новости
    10.05.2021, 13:58
Текст:   Олег Усков

52-летний американский актер и рестлер Дэйв Батиста заявил, что в третьей части "Стражей Галактики" может появиться в образе Дракса Разрушителя в последний раз.

Фото: kinopoisk.ru
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Триквел анонсирован к премьере на май 2023-го. Картина, по словам постановщика проекта Джеймса Ганна, и для него может стать финалом истории про Стражей.

В беседе Digital Spy Батиста рассказал, что еще не видел новой версии сценария третьих "Стражей" и поэтому не знает, какие в него были внесены изменения, да и в целом не уверен насчет будущего Дракса в Кинематографической вселенной Marvel, "которая постоянно меняется".

Как изложил Батиста, некоторое время назад шла речь про спин-офф линейки, посвященный Разрушителю и Мантис. Идея очень нравилась Дейву, да и Ганн ею загорелся, но от студии никакой отмашки не поступало. Так как продюсеры, похоже, не сильно заинтересовались предприятием.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Соответственно, исходя из текущей ситуации, после третьей части "Стражей Галактики" Батиста, "вероятно", попрощается с героем. Что не обязательно означает, конечно, полного выбывания Дракса из проектов студии - дальше его вполне может играть другой актер.

На реплику соратника тут же откликнулся в Twitter Ганн, подчеркнув, что не видит кого-то иного в роли Разрушителя. На вопрос, готов ли он продолжать работать в рамках серии, Джеймс ответил, что, хоть и рассматривает предстоящих новых "Стражей" финалом трилогии, "никогда не говори "никогда".

Съемки третьей части, планами на которую Ганн поделился еще в 2014-м, намечено начать в этом году.

Драк Разрушитель дебютировал в комиксах в 73-м как второстепенный персонаж, далее все силы направив на попытки истребить сверхзлодея Таноса.

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