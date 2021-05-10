Дипломаты посольства РФ в США посадили сирень в честь Дня Победы

Сотрудники посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Победы высадили новые кусты сирени в саду, находящемся на территории диппредставительства. Этот Сад памяти был разбит здесь 8 мая 2020 года. Сирень будет напоминать будущим поколениям о подвиге героев, победивших в Великой Отечественной войне, говорится в Facebook посольства.

По словам временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева, мероприятие из-за пандемии коронавируса второй год проходит в усеченном формате. "Очень рассчитываю, что в следующем году мы сможем пригласить наших соотечественников и ветеранов", - цитирует дипломата ТАСС.

Кошелев отметил, что 9 Мая является очень личным праздником для российских семей, "чьи родственники отдали свою жизнь за то, чтобы мы могли сегодня под мирным небом посадить этот сад". Ранее ученики школы при посольстве организовали праздничный концерт. "Именно для этого мы и собираемся, чтобы помнить и ценить, чтобы подрастающее поколение знало, что нельзя больше допустить тех событий", - подчеркнул Кошелев.