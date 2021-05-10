"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса договорились сотрудничать

Жители Донбасса смогут принять участие в праймериз "Единой России". Это один из пунктов соглашения, которое партия подписала с Союзом добровольцев Донбасса (СДД), сообщает пресс-служба "Единой России".

"Подписав соглашение, мы оформили отношения, которые у нас уже сложились - это братские, деловые отношения", - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам заседания Совета командиров СДД в Ростове-на-Дону. "Мы договорились о том, что "Единая Россия" представляет возможность для широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле принять участие на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, региональных, городских парламентов, (органов власти) сельских поселений", - сообщил он. Турчак подчеркнул, что на сегодняшний день порядка 50% кандидатов представляют волонтерские, добровольческие организации, "одной из которых как раз и является Союз добровольцев Донбасса".

Кроме того, взаимодействие предусматривает совместную гуманитарную деятельность. Одна из таких миссий приурочена к дням независимости республик Донбасса. "Завтра мы передаем автомобили скорой медицинской помощи, лекарства для постковидной реабилитации для учителей Донбасса", - сообщил Андрей Турчак.

Он добавил, что цели и задачи "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это - сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода.