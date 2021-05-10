Эксперт рассказал о преимуществах российских курортов перед зарубежными

"Наш санаторно-курортный комплекс уникальный. На Западе или в курортных странах вы такого не встретите. Такого большого количества предложений, связанных, в том числе с восстановлением и медициной, в комплексе с отдыхом и культурным наследием нет больше нигде", - отметил он.
Развитый санаторно-курортный комплекс был создан в советскую эпоху, когда у людей не было возможностей выезжать один раз в год на отдых, другой - отдельно на лечение. Потому и была создана уникальная возможность совмещения отдыха и оздоровления, пояснил эксперт.
Сейчас эти преимущества России нужно развивать использовать и развивать. Особенно это важно в период пандемии, добавил Бабасян.
Полностью интервью с президентом ОСИГ Грантом Бабасяном читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".