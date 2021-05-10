Эксперт рассказал о преимуществах российских курортов перед зарубежными

Новости

Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава 06:53
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям 06:35
Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе 05:48
Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки 05:36
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах 05:15
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть 04:40
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан 04:39
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
Дипломаты посольства РФ в США посадили сирень в честь Дня Победы 02:02
The National Interest рассказал об уязвимости американской армии 01:45
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и рискует уступить титул "Лиллю" 00:47
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче с "Севильей" 00:39
"Ювентус" крупно проиграл "Милану" и покинул зону Лиги чемпионов 00:02
В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство 09.05.2021
Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 09.05.2021
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 09.05.2021
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 09.05.2021
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 09.05.2021
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 09.05.2021
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 09.05.2021
Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca 09.05.2021
Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы 09.05.2021
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 09.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о преимуществах российских курортов перед зарубежными

Текст: Евгений Гайва
Российские курорты могут конкурировать с зарубежными благодаря санаториям, рассказал в интервью "Российской газете" президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.
Один из санаториев в городе Кисловодск Ставропольского края. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Один из санаториев в городе Кисловодск Ставропольского края. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Один из санаториев в городе Кисловодск Ставропольского края. Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

"Наш санаторно-курортный комплекс уникальный. На Западе или в курортных странах вы такого не встретите. Такого большого количества предложений, связанных, в том числе с восстановлением и медициной, в комплексе с отдыхом и культурным наследием нет больше нигде", - отметил он.

МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными

Развитый санаторно-курортный комплекс был создан в советскую эпоху, когда у людей не было возможностей выезжать один раз в год на отдых, другой - отдельно на лечение. Потому и была создана уникальная возможность совмещения отдыха и оздоровления, пояснил эксперт.

Сейчас эти преимущества России нужно развивать использовать и развивать. Особенно это важно в период пандемии, добавил Бабасян.

Полностью интервью с президентом ОСИГ Грантом Бабасяном читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Экономика Туризм

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
На Кипре отменили карантин для привитых туристов
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть
Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам