Эксперт рассказал о преимуществах российских курортов перед зарубежными

Российские курорты могут конкурировать с зарубежными благодаря санаториям, рассказал в интервью "Российской газете" президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

"Наш санаторно-курортный комплекс уникальный. На Западе или в курортных странах вы такого не встретите. Такого большого количества предложений, связанных, в том числе с восстановлением и медициной, в комплексе с отдыхом и культурным наследием нет больше нигде", - отметил он.

Развитый санаторно-курортный комплекс был создан в советскую эпоху, когда у людей не было возможностей выезжать один раз в год на отдых, другой - отдельно на лечение. Потому и была создана уникальная возможность совмещения отдыха и оздоровления, пояснил эксперт.

Сейчас эти преимущества России нужно развивать использовать и развивать. Особенно это важно в период пандемии, добавил Бабасян.

Полностью интервью с президентом ОСИГ Грантом Бабасяном читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".