Эксперты назвали условия для возврата цены на нефть к 100 долларам

Инвестиции в нефтяную отрасль в мире снижаются с 2015 года. В прошлом году крупнейшие компании сократили вложения в добычу и геологоразведку на 10-50% от запланированных объемов. На фоне массового увлечения "зеленой энергетикой" в этом нет ничего необычного, но недоинвестирование отрасли может привести к дефициту нефти через 2-3 года и поднять котировки выше 100 долларов за баррель.

Холодная зима 2020-2021 года показала, что солнечная и ветряная энергетика пока не готова полностью заменить традиционные источники. Блэкаут в Техасе, рост объемов угольной генерации в Центральной Европе и использование мазута для обогрева в Швеции не остались незамеченными. В США и странах Азиатско-Тихоокеанского ТР цены на газ подскочили до максимальных значений, а в Европе хотя и не побили прошлых рекордов, но выросли почти в два раза. Нефть просто подорожала, ей пока далеко до котировок 2014 года выше 100 долларов, но за шесть месяцев ее цена выросла более чем на 70%. С учетом ограничения ОПЕК+ о реальном дефиците предложения пока говорить рано, но если спрос будет резко расти, производство может и не успеть за потреблением.

"Недоинвестирование в нефтяной отрасли может стать одной из причин существенного роста цен на черное золото в долгосрочной перспективе, если мировой спрос на нефть будет значительно превосходить предложение", - говорит аналитик "Финам" Анна Зайцева. По ее мнению, вероятность развития такого сценария точно не нулевая. Разработка новых нефтяных месторождений занимает в среднем 5-7 лет, и снижение инвестиций сегодня может стать ощутимым как раз к середине текущего десятилетия, считает эксперт.

О возможности нового суперцикла (периода высоких цен) для нефти одними из первых заявили экономисты банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Они пришли к выводу, что реакция правительств экономически развитых стран на коронакризис 2020 года и кризис 2008-2009 года была одинаковой - экономический спад останавливался огромными денежными вливаниями. В прошлом это привело к резкому росту спроса на энергоресурсы и ценам на нефть выше 120 долларов. Подобный сценарий может повториться в 2023-2025 году, считают в двух крупнейших инвестиционных банках мира.

Называются и другие причины для сильного роста нефтяных цен. По мнению директора международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора "Делойт" в СНГ Александра Губарева, в ближайшие годы котировки могут подскочить выше 100 долларов из-за сокращения легкоизвлекаемых запасов нефти и роста стоимости добычи.

Но большинство экспертов все же считают такой рост нефтяных цен маловероятным. "Шансы, что цена на нефть долгосрочно превысит 100 долларов за баррель, невелики, так как она существенно выше стоимости предложения замыкающих производителей (с наименьшей эффективностью), - говорит cтарший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. - Уже при ценах 50 долларов за баррель объемы горизонтального бурения в США в 2021 году возросли на 30%. Кроме этого, в странах ОПЕК+ сохраняется много свободных мощностей, позволяющих оперативно вывести на рынок до 10 миллионов баррелей в сутки дополнительно, что эквивалентно 10% мирового потребления нефти.

С этим согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, который считает, что рост цен на нефть будет сдерживать спрос, создавая еще больший стимул для производителей наращивать добычу, особенно сланцевой нефти в США. Нарастить производство сланцевой нефти можно значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов добычи, подчеркнул эксперт.

Дефицит инвестиций в нефтяную отрасль компенсируется параллельной политикой многих государств по декарбонизации своих экономик, считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Кроме этого, многие компании работают над снижением капитальных и операционных затрат, что позволяет вести рентабельную добычу при постоянно низких ценах. В отчетности большинства международных компаний долгосрочная цена нефти заложена в диапазоне 69-80 долларов за баррель, уточнил Усов.

Аналогичного точки зрения придерживается руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Значительный рост цен на нефть в будущем возможен только в случае быстрого восстановления спроса и неготовности (нежелании) основных производителей наращивать добычу. Подобный сценарий сейчас представляется маловероятным, отмечает Амирагян. По его мнению, сдерживающим фактором для роста цен также станет падающий спрос на нефть, который уже в среднесрочном периоде может значительно ослабнуть в ряде регионов мира.