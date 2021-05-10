Европейские страны стараются спасти туристический сезон. Они готовы выдавать россиянам новые визы взамен неиспользованных из-за пандемии без консульских сборов. Однако выезжать на отдых россияне смогут только после снятия ограничений.

Пойти навстречу туристам готовы многие европейские страны, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным организации, выдавать визы без консульских сборов готовы Италия, Греция, Испания, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония. Тем самым популярные у туристов страны намерены отчасти компенсировать утрату оформленных ранее виз, которыми путешественники не смогли воспользоваться из-за введенных ограничений. Но повторно использовать сгоревшие визы все же нельзя, продлевать их автоматически также не будут.

С 3 мая россияне могут переоформить туристические визы в Италию, у которых истек срок действия. Новые визы будут выдавать с началом срока действия не ранее 1 июня 2021 года. С 12 мая возобновит выдачу виз также Испания. Обращаться в визовый центр могут россияне, у кого уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будут отдавать владельцам предыдущих виз на два, три и пять лет, а также родственникам граждан ЕС.

Италия и Испания в числе тех стран, возобновления авиасообщения с которыми россияне ожидают больше всего, сообщили представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В восстановлении турпотока из России эти страны также заинтересованы. В 2019 году Италию с туристическими целями посетили около миллиона россиян, что составляет около 2% всего въездного турпотока в страну. В Испании в позапрошлом году побывали более 1,3 млн российских туристов, это около 1,5% всего въездного турпотока. Но пока с большинством стран Шенгенской зоны у России нет прямого авиасообщения. Ситуация может поменяться во второй половине мая, если Россия возобновит авиасообщение еще с некоторыми странами. При этом Греция с 14 мая должна отменить квоту на въезд не более четырех тысяч российских туристов в неделю. Это позволит увеличить число предлагаемых туров и приведет к снижению цен.

В мае также будет приниматься решение по количеству рейсов на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а от этого также будет зависеть стоимость турпакета для россиян. По мнению вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, на курорты Египта каждую неделю будет отправляться больше чем несколько рейсов в неделю. При этом на первом этапе могут быть введены квоты, которые затем постепенно станут увеличивать. Египет уже предпринимает шаги для привлечения туристов, в том числе из России. В стране продлили программу поддержки иностранных авиакомпаний, которые привозят туристов. Однако визовые сборы пока не отменили, с 1 мая туристы снова платят 25 долларов США, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из опросов следует, что жители России больше всего ждут открытия Испании и Италии

Субсидировать авиакомпании и туриндустрию, работающую с иностранными туристами после снятия ограничений, будут и другие страны. Такие программы до пандемии действовали в Турции, Хорватии, Марокко, Израиле, Греции, Италии, отмечает вице-президент АТОР Дмитрий Горин.