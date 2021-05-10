Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить "негативную спираль" в отношениях с РФ

Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок перед началом саммита Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная"​​​.

"Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок.

Стоит отметить, что тема России станет одной из основных на начинающейся встрече глав МИД ЕС. Предполагается обсудить ситуацию в отношениях между Москвой и Прагой, контрсанкции России, решения российских властей о принятии мер, ограничивающих возможности недружественных государств на территории РФ.

При этом министры не планируют принимать решений о новых санкциях против РФ или новых дипломатических шагах.