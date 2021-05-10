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10.05.2021 22:29
Рубрика: В мире

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заразился коронавирусом

Текст: Максим Макарычев

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер из ХСС заразился коронавирусом. По сообщению информационного агентства DPA, министр получил положительный результат теста на COVID и в настоящее время находится в домашней изоляции. По словам его представителя Альтера, в настоящее время у Зеехофера нет симптомов болезни.

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Вскоре после этого Альтер опубликовал в Twitter информацию о заражении Зеехофера. По данным DPA, на прошлой неделе Зеехофер принял участие в открытом заседании федерального кабинета министров. Министр внутренних дел - не первый член немецкого кабинета министров, который заразился коронавирусом. В октябре прошлого года у министра здравоохранения Йенса Спана (от партии ХДС) был зафиксирован положительный результат на коронавирус. С начала пандемии несколько членов федерального правительства также были временно помещены в карантин из-за контактов с зараженными людьми.

71-летний Зеехофер сказал, что он получил первую дозу вакцины Biontech в середине апреля. Согласно текущим исследованиям, вакцины от Biontech и AstraZeneca сокращают количество коронавирусных инфекций даже после первоначальной вакцинации. Так, в Британии риск заражения с симптомами у тех, кто прошел вакцинацию был на 72 процента ниже, чем у не привитого населения.

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