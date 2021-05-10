Голливудские актеры обвинили "Золотой глобус" в "нехватке толерантности"

Вокруг кинопремии "Золотой глобус" разворачивается настоящая драма, взросшая на благодатной для этого почве повсеместной западной толерантности.

Актриса Скарлетт Йоханссон, заслуженная Черная вдова Marvel, выступила с резкой критикой гендерного и расового состава Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), ответственной за раздачу престижных наград за лучшие кинофильмы и телевизионные картины.

По ее словам, которые передает Entertainment Weekly, участие в конференциях организации равносильно столкновению с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами.

"HFPA легитимизировали люди вроде Харви Вайнштейна, чтобы добиться признания со стороны Академии, и киноиндустрия последовала их примеру. Если внутри HFPA не примут фундаментальную реформу, то, мне кажется, нам нужно отречься от этой организации и сосредоточиться на силе и важности единства в наших профсоюзах и отрасли в целом", - заявила артистка.

К ней присоединился напарник по "Мстителям" Марк Руффало. Исполнитель роли Халка запостил на своей странице в Twitter полотно текста осуждающего характера о том, что "пришло время сделать шаг вперед и исправить ошибки прошлого".

"Честно говоря, как недавний обладатель "Золотого глобуса" я не могу гордиться или радоваться тому, что получил эту награду", - с сожалением резюмировал актер.

Ранее, напомним, от сотрудничества с HFPA отказались стриминговые гиганты Netflix и Amazon.

В HFPA обещают устранить досадное недоразумение с тотальным отсутствием чернокожих в составе организации, а также нанять отдельного специалиста по стратегии разнообразия, равенства и инклюзивности и создать комитет, состоящий из различных по расовому и этническому признаку членов, которые будут консультировать Правление по столь щепетильным вопросам.