Новости

Вышел новый трейлер "Круэллы" с заглавной песней саундтрека 17:44
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 16:28
Хилари Суэнк сыграет в феминистском байопике про автогонщицу 14:51
Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме, изнасилованиях и вампиризме 14:28
Дэйв Батиста объявил о возможном уходе из "Стражей Галактики" 13:58

Голливудские актеры обвинили "Золотой глобус" в "нехватке толерантности"

Новости
    10.05.2021, 16:37
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Вокруг кинопремии "Золотой глобус" разворачивается настоящая драма, взросшая на благодатной для этого почве повсеместной западной толерантности.

Фото: kinopoisk.ru
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3"

Актриса Скарлетт Йоханссон, заслуженная Черная вдова Marvel, выступила с резкой критикой гендерного и расового состава Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), ответственной за раздачу престижных наград за лучшие кинофильмы и телевизионные картины.

По ее словам, которые передает Entertainment Weekly, участие в конференциях организации равносильно столкновению с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами.

"HFPA легитимизировали люди вроде Харви Вайнштейна, чтобы добиться признания со стороны Академии, и киноиндустрия последовала их примеру. Если внутри HFPA не примут фундаментальную реформу, то, мне кажется, нам нужно отречься от этой организации и сосредоточиться на силе и важности единства в наших профсоюзах и отрасли в целом", - заявила артистка.

К ней присоединился напарник по "Мстителям" Марк Руффало. Исполнитель роли Халка запостил на своей странице в Twitter полотно текста осуждающего характера о том, что "пришло время сделать шаг вперед и исправить ошибки прошлого".

"Честно говоря, как недавний обладатель "Золотого глобуса" я не могу гордиться или радоваться тому, что получил эту награду", - с сожалением резюмировал актер.

Ранее, напомним, от сотрудничества с HFPA отказались стриминговые гиганты Netflix и Amazon.

В HFPA обещают устранить досадное недоразумение с тотальным отсутствием чернокожих в составе организации, а также нанять отдельного специалиста по стратегии разнообразия, равенства и инклюзивности и создать комитет, состоящий из различных по расовому и этническому признаку членов, которые будут консультировать Правление по столь щепетильным вопросам.

Новости

В продолжении "Секса в большом городе" не будет Смита Джеррорда 13:20
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
Умер оператор фильмов Рязанова, Гайдая и Михалкова Вадим Алисов 09.05.2021
Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже 09.05.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ RHINO
Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн 09.05.2021
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3" 08.05.2021
Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун 07.05.2021
⧣ Netflix
Фото: kinopoisk.ru
Блейк Лайвли сыграет домохозяйку-киллера в экранизации комикса 07.05.2021
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 06.05.2021
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие" 06.05.2021
⧣ странное
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 07.05.2021
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 05.05.2021
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 05.05.2021