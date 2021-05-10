В середине 70-х годов прошлого столетия, когда я начинал работать в МИД СССР в качестве переводчика, самым сложным было переводить тем политикам, которые хоть в какой-то степени владели языком партнера по переговорам. Видимо, желая продемонстрировать свои знания, они часто прерывали переводчика, заявляя: "Это я и сам понял. Продолжайте". В результате терялись очень важные нюансы, акценты, детали, без которых очень сложно правильно оценить позицию другой стороны, а тем более выходить на те или иные договоренности.

В наши дни почти все стали считать себя дипломатами или как минимум экспертами во внешней политике. Нисколько не смущаясь, делают заявления по самым сложным международным проблемам, уверенным голосом дают советы, предлагают решения, которые, по их мнению, могут в один миг решить застарелую проблему и при этом надежно обеспечить интересы России. Эти заявления неизбежно вносят сумятицу в правильное понимание официальной позиции страны, дают повод внешним силам тенденциозно интерпретировать внешнеполитические устремления Москвы.

При таком беспрецедентном наплыве "дипломатов-любителей" едва ли стоит удивляться тому, что в наши дни политики с необычайной легкостью используют дипломатов-профессионалов и даже целые дипломатические миссии в виде некой разменной карты в глобальном геополитическом противостоянии. По различным подсчетам, только за последние годы в ходе продолжающейся "посольской войны" между Западом и Россией были высланы около 600 дипломатов с обеих сторон. К сожалению, есть все основания полагать, что эта беспрецедентная в современной дипломатической истории цифра будет увеличиваться и дальше.

Подобное отношение к дипломатической службе может иметь очень серьезные негативные последствия.

По общему мнению, мир уже находится в состоянии войны. Ее можно называть как угодно: психологической, информационной, идеологической, гибридной или как-то иначе. От названия не меняются риски военной конфронтации, которые становятся все более очевидными. И даже если война не перейдет в "горячую" фазу, ущерб для всех сторон от ведущегося уже не первый год конфликта неумолимо растет во всех областях - в политической, экономической, социальной и в других.

Из состояния войны есть, как правило, два выхода: либо сокрушительная победа, либо взаимоприемлемые компромиссные договоренности. Победить в современной войне не в состоянии ни одно государство даже на региональном уровне, не говоря уже о глобальном. Это значит, что нужно искать такие договоренности, которые позволили бы отвести от мира угрозу самоуничтожения и открыли бы всем странам путь для созидательной деятельности.

Нужно искать договоренности, которые отвели бы от мира угрозу самоуничтожения

Можно не сомневаться, что рано или поздно стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров. Тот, кто к тому времени сможет сохранить высокопрофессиональные дипломатические кадры, опытных и квалифицированных переговорщиков, а также подготовит продуманные и реалистические переговорные позиции, будет иметь очевидное преимущество над своими партнерами по диалогу.

Пандемия COVID-19 встряхнула мировое сообщество, показав уязвимость человечества перед лицом опасного вируса. По мнению многих специалистов, массовая вакцинация, ведущаяся сегодня в мире, в конце концов позволит выработать глобальный коллективный иммунитет, чтобы окончательно побороть пандемию. И хотя, к сожалению, продолжаются попытки политизировать и вопросы вакцинации, верх все же постепенно берет осознание взаимозависимости международного сообщества и понимание необходимости помогать друг другу.

Приходится признать, что такое осознание взаимосвязанности и общности судеб отдельных стран, регионов и континентов в сфере безопасности пока еще отсутствует. Судя по всему, ведущие политики, эксперты, да и международная общественность в целом еще не готовы к тому, чтобы признать очевидное. Сегодня любой серьезный кризис в международных отношениях, пусть даже и в самом отдаленном уголке планеты, в любой момент может перерасти в глобальную катастрофу - подобно тому, как опасное инфекционное заболевание, где бы оно ни проявилось, способно превратиться в угрозу всему человечеству.

Мало кто полностью отдает себе отчет в том, что за последние годы оказались разрушенными создаваемые десятилетиями практически все "страховочные" механизмы, которые позволяли в случае возникновения кризисов не допускать их перерастания в прямое военное столкновение. Сейчас таких механизмов остается все меньше, а конфликтных ситуаций становится все больше. Не надо обладать буйной фантазией авторов апокалиптических антиутопий, чтобы предсказать, к чему в итоге способны привести эти два разворачивающихся параллельно процесса. Легких путей выхода из создавшейся ситуации не будет. Развязать образовавшийся клубок международных проблем одним махом никому не удастся - даже при наличии политической воли и с опорой на пока сохранившийся потенциал профессиональной дипломатии. А поэтому надо готовиться к длительным и трудным переговорам. Главная практическая задача сейчас заключается в том, чтобы запустить этот сложный переговорный механизм. Пожалуй, единственной реальной возможностью для этого является скорейшая реализация предложения президента России В. Путина об организации рабочей встречи лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН.

На этой встрече участники должны констатировать, что мир подошел к критической черте, что в глобальной войне, если она разразится, победителей не будет. Опираясь на этот самоочевидный вывод, они могли бы под эгидой Совбеза ООН сформировать рабочую группу для подготовки и запуска будущих переговоров по ключевым проблемам современных международных отношений. Таким решением постоянные члены СБ ООН выполнили бы возложенную на них Уставом ООН "главную ответственность за поддержания международного мира и безопасности".