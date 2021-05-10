Неожиданное решение обнародовала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда разбирала спор фитнес-центра и его бывшей клиентки.

Верховный суд подчеркнул, что памятный этим спортсменкам лозунг «покупатель всегда прав» актуален и в наши дни. Фото: Сергей Михеев/РГ

Важность этого толкования спорной ситуации в том, что сейчас все больше граждан, заботясь о своем здоровье, становятся клиентами всевозможных фитнес-центров. И услуги, которые там людям оказывают, не всегда их могут устраивать. Как правильно действовать в подобных случаях и есть ли у такого заведения права закрывать двери перед теми гражданами, которые им в чем-то не понравились, разъяснил высокий суд.

А теперь ситуация в подробностях. Эта история произошла в Санкт-Петербурге. Там некая гражданка приобрела абонемент в фитнес-центр. Женщине не понравилось, что чек за оплату абонемента ей дали на руки после нескольких напоминаний. Это ее задело, и гражданка потребовала жалобную книгу, куда и вписала свою претензию.

Понятно, что администрации центра такое поведение клиентки совсем не понравилось. Там приняли решение вообще не иметь никаких дел со скандальной особой. Тем более что в клубе были разработаны свои, внутренние правила, которые запрещали посетителям быть недовольными. То есть жаловаться на фитнес-центр и тех, кто в нем трудится. Но и клиентка со своей стороны решила не соглашаться с таким отношением к потребителям услуг. И в своем стремлении заниматься в удобном для нее фитнесе наша героиня дошла до Верховного суда.

Сама история началась три года назад, когда жительница Северной столицы приобрела абонемент в фитнес-центр. Стоил он недешево - почти 38 тысяч рублей. Из этой суммы женщина часть оплатила сразу, остальные платежи оформила в рассрочку на год действия абонемента. Гражданка оказалась недовольной буквально с самого начала, то есть с момента внесения денег. Когда платила за абонемент, ей оба раза дали чек только после напоминания, о чем она и написала в книге жалоб.

Руководству клуба такая жалоба настолько не понравилась, что оно буквально через пару дней в одностороннем порядке расторгло договор со скандальной клиенткой и вернуло ей деньги. Позже, уже в суде, куда обратилась гражданка, руководство фитнес-центра заявит, что дама нарушила внутренние правила клуба. А по ним недовольному клиенту запрещается "публично распространять сведения, порочащие его деловую репутацию". Эти внутренние правила клуба включаются в договоры с клиентами, и в них говорится, что посетителям нельзя незаслуженно критиковать клуб и его сотрудников в открытых источниках - соцсетях, СМИ, госорганах и прочих местах.

Поэтому, когда клиентка оставила возмущенную запись в книге отзывов, администрация приравняла ее демарш к нарушению запретных пунктов своего договора. Несостоявшаяся клиентка клуба в суде потребовала признать расторжение клубом в одностороннем порядке договора недействительным.

Сначала спор рассматривал Приморский районный суд Петербурга. Он решил, что клуб ничего не нарушал. Его договор разрешает фитнес-центру в одностороннем порядке разрывать отношения, если клиент нарушает правила клуба. А еще районный суд записал в своем решении, что нет доказательств того, что чеки заявительнице выдавали несвоевременно. Так что в иске женщине суд отказал.

Дама с таким отказом не согласилась и оспорила решение райсуда. Истица настаивала, что односторонний отказ от договора ущемляет ее права как потребителя. Женщина попросила суд назначить новый срок действия договора, взыскать с клуба неустойку в размере стоимости абонемента и компенсацию морального вреда - 50 000 рублей. Но гражданке в местных судах не повезло. Она все проиграла - и апелляцию, и кассацию. По мнению питерских судебных инстанций, договор гражданки с фитнес-центром не является публичным. Центр не обязан заключать договор с каждым, кто захочет его посещать. И главное, сказали суды: отказ от договора никак не ущемляет права клиентки. Суды решили, что истица может заключить новый договор с другими сроками.

Тогда дама дошла до Верховного суда. А там к ее доводам прислушались. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда так посмотрела на этот спор.

В высоком суде поинтересовались, как местные суды отказывали женщине со ссылкой на пункт договора о распространении ложных сведений, порочащих репутацию клуба. Оценил ли районный суд обстоятельства, связанные с записью, сделанной в жалобной книге? Были ли записи клиентки ложными сведениями или это была неконструктивная критика?

- Суды отклонили доводы, сославшись только на то, что были представлены чеки. Но исходя из ситуации - записи в книге жалоб - никакого информирования о конфликте в открытом доступе не было. Возмущенное письмо от женщины работник фитнес-центра получил на почту, и его содержание могли видеть только несколько сотрудников центра. И еще Верховный суд напомнил про закон о защите прав потребителей, который всем гражданам страны позволяет написать жалобу в книге жалоб.

ВС: Закон о защите прав потребителей разрешает всем гражданам страны писать в книге жалоб

Так что Верховный суд все состоявшиеся по делу решения отменил и отправил дело для пересмотра.