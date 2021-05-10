Истребители Су-27 обнаружили боевые самолеты Франции у южных границ РФ

В понедельник, 10 мая, Национальный центр управления обороной РФ сообщил об иностранных воздушных самолетах, барражировавших у нашей границы в небе над нейтральными водами Черного моря.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли объекты, приближающиеся к нашим рубежам. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипажи наших истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря. "Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в Национальном центре управления обороной страны. - Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркивается в сообщении.

Надо сказать, что подобные провокационные рейду у рубежей РФ чужие самолеты проводят систематически. Они появляются не только над Черным морем, а также на Балтике и в небе над северными морями. Для того чтобы идентифицировать и отогнать эти самолеты от российской границы, в воздух приходится поднимать истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действуют жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все прежние инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры отворачивали от нашей границы.