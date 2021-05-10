Израиль нанес ответный удар после ракетного обстрела из сектора Газа

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел, осуществленный из сектора Газа. Об этом проинформировал пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

По его данным, по территории Израиля сегодня были выпущены десятки ракет. "Большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", - отметил Конрикус.

Он пообещал, что нападение не останется без ответа. "Мы начали атаковать военные цели ХАМАС в секторе Газа", - сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля. В частности, с помощью беспилотного летательного аппарата был нанесен удар по трем членам ХАМАС.

Представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра сообщил, что девять палестинцев, в том числе три подростка, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. По словам Конрикуса, эта информация проверяется.