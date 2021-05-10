Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе

Израильские танки нанесли в понедельник удары по военным постам движения ХАМАС в секторе Газа. По данным армии Израиля, это было сделано в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой и четырех ракет.

В воскресенье из сектора Газа были выпущены две ракеты по территории Израиля, одна из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая разорвалась в незаселенной местности, пишет ТАСС. В ночь на понедельник еще два снаряда упали на территории самого сектора Газа, не достигнув границы.

Ранее, в ночь на 9 мая, израильский беспилотник поразил военный пост ХАМАС в ответ на запуск ракеты. С середины прошлой недели были возобновлены запуски воздушных шаров с зажигательной смесью в сторону израильской территории. Только за воскресенье в граничащих с палестинским анклавом районах возникло около 40 пожаров.