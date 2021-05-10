Не менее 115 тысяч человек в 2021 году будут обучаться в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Среди популярных направлений Ворлдскиллс: предпринимательство, веб-дизайн, электромонтаж, системное администрирование, сварочные технологии, ИТ-решения для бизнеса, поварское дело, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, инженерный дизайн.

Есть и уникальные программы, востребованные экономикой в отдельных регионах. Скажем, в Краснодарском крае и Крыму - это виноделие. В Курской, Новгородской и Тамбовской областях жителей планируют обучать современной мясопереработке, а в Дагестане и Оренбургской области - пчеловодству.

Более 70% обучения по программам Ворлдскиллс - это освоение практических навыков в современных мастерских. Обучение длится до трех месяцев, проходит на базе более 1200 площадок по всей стране - это колледжи, вузы, учебные центры. В конце - демонстрационный экзамен. "Все выпускники, кроме документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). Он позволяет работодателю увидеть, какими конкретными профессиональными навыками соискатель владеет", - рассказали в "Ворлдскиллс Россия".

Кстати, Томский госуниверситет в рамках нацпроекта "Демография" тоже начал набор на 37 собственных программ: программист 1С, data-аналитик, бухгалтер субъекта малого бизнеса и других. Записаться на обучение могут не только те, кто ищет работу, но и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, неработающие женщины с детьми-дошкольниками, а также люди в возрасте 50+.