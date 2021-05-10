Как установить или продлить инвалидность ребенку в 2021 году

Чтобы установить или продлить инвалидность ребенку в 2021 году, его родителям или официальным представителям нужно обратиться к лечащему врачу в муниципальной поликлинике, который попросит их написать заявление об этом. Посещать бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) не обязательно.

До октября по Временным правилам инвалидность присваивается заочно, на основании медицинских документов, подтверждающих наличие у ребенка заболевания, дефектов, нарушений функций организма, пояснили в Минтруде. Причем срок давности этих документов может быть до 12 месяцев, и поликлиника сама их направит в бюро медико-социальной экспертизы по электронному документообороту.

В большинстве случаев инициировать освидетельствование ребенка поможет педиатр. При необходимости он выпишет направление к профильному специалисту для подтверждения диагноза. Например, для экспертизы и установления инвалидности по зрению сначала патологию должен подтвердить офтальмолог. При наличии психических отклонений заявление на подтверждение инвалидности можно подать через психиатра, если ребенок состоит у него на учете. Во время прохождения обследований у врачей можно сразу получить справки, по которым МСЭ разработает индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка. В этом документе будет указан перечень процедур и мероприятий, список лекарств, технические средства, которые необходимы ребенку.

Получив документы из поликлиники, комиссия МСЭ примет решение об установлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Причем категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения совершеннолетия. При повторном освидетельствовании инвалидность автоматически продляется вместе с программой реабилитации на такой же срок, на который была установлена ранее.

После присвоения инвалидности информация об этом включается в федеральный регистр, из него ее автоматически получит Пенсионный фонд и органы соцзащиты для назначения льгот.

Инвалидность гарантирует получение мер государственной поддержки. Все мероприятия по реабилитации ребенка инвалида проводятся бесплатно, если они включены в программу реабилитации. Детям назначается пенсия по инвалидности, а трудоспособному неработающему родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом, выплата в размере 10 тысяч рублей.