Как установить или продлить инвалидность ребенку в 2021 году

Новости

На Урале задержана группа "пострадавших" в поездах аферистов 14:48
Мишустин заявил, что за жадность компании должны платить налогами в бюджет 14:45
Песков: Россия призывает Израиль и Палестину к сдержанности 14:43
Патрушев: В 2020 году в СЗФО было предотвращено два теракта 14:42
Голикова: В России нет случаев заболевания индийским штаммом коронавируса 14:37
Песков оценил перспективы законопроекта по обороту оружия 14:35
Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива 14:28
Строительство омского кадетского училища завершится к осени 2021 года 14:22
Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19 14:21
Мэр Кургана ушел в отставку 14:18
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком 14:17
Песков: Медведчук не обращался за политическим убежищем 14:16
Начался прием заявок на участие в премии "Жить вместе" 14:16
В Новосибирске банда подростков пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов 14:13
Россия заняла второе место среди производителей боевых вертолетов 14:12
В Тобольске осудили группировку, торговавшую правами 14:09
Похоронены восемь погибших в результате стрельбы в Казани 14:02
Мишустин: Нельзя постоянно жить в состоянии амнистии капитала 13:57
Мишустин назвал доказанной безопасность российских вакцин от COVID-19 13:55
В Москву придет жара до плюс 27 13:52
"Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ 13:50
Сан-Марино объявило о старте прививочного туризма со "Спутником V" 13:45
ЦИК опроверг мифы об опасности фальсификаций при многодневном голосовании 13:45
Мадрид решил не отменять фестиваль Сан-Исидро 13:42
Российский авторынок в апреле вырос на 290,4% 13:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
11.05.2021 04:00
Рубрика: Общество

Как установить или продлить инвалидность ребенку в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Чтобы установить или продлить инвалидность ребенку в 2021 году, его родителям или официальным представителям нужно обратиться к лечащему врачу в муниципальной поликлинике, который попросит их написать заявление об этом. Посещать бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) не обязательно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Photoxpress
Приставы начали принудительно наводить чистоту в захламленных квартирах

До октября по Временным правилам инвалидность присваивается заочно, на основании медицинских документов, подтверждающих наличие у ребенка заболевания, дефектов, нарушений функций организма, пояснили в Минтруде. Причем срок давности этих документов может быть до 12 месяцев, и поликлиника сама их направит в бюро медико-социальной экспертизы по электронному документообороту.

В большинстве случаев инициировать освидетельствование ребенка поможет педиатр. При необходимости он выпишет направление к профильному специалисту для подтверждения диагноза. Например, для экспертизы и установления инвалидности по зрению сначала патологию должен подтвердить офтальмолог. При наличии психических отклонений заявление на подтверждение инвалидности можно подать через психиатра, если ребенок состоит у него на учете. Во время прохождения обследований у врачей можно сразу получить справки, по которым МСЭ разработает индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка. В этом документе будет указан перечень процедур и мероприятий, список лекарств, технические средства, которые необходимы ребенку.

Получив документы из поликлиники, комиссия МСЭ примет решение об установлении инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Причем категория "ребенок-инвалид" устанавливается на 1 год, 2 года, 5 лет либо до достижения совершеннолетия. При повторном освидетельствовании инвалидность автоматически продляется вместе с программой реабилитации на такой же срок, на который была установлена ранее.

После присвоения инвалидности информация об этом включается в федеральный регистр, из него ее автоматически получит Пенсионный фонд и органы соцзащиты для назначения льгот.

Инвалидность гарантирует получение мер государственной поддержки. Все мероприятия по реабилитации ребенка инвалида проводятся бесплатно, если они включены в программу реабилитации. Детям назначается пенсия по инвалидности, а трудоспособному неработающему родителю, который ухаживает за ребенком-инвалидом, выплата в размере 10 тысяч рублей.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Правительство Минтруд Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Мишустин: Бизнес обяжут отвечать за ликвидацию причиненного вреда
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт
В России стартовало пробное онлайн-голосование
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19