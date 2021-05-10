Как встречали 9 Мая в России и за рубежом

Центральным событием Дня Победы стал военный парад на Красной площади. Из года в год он удивляет гостей не только количеством участников (в этом году их было более 12 тысяч), но и разнообразием боевой техники. А еще - обязательным показом армейских новинок. Вот и нынешний торжественный марш не стал исключением.

Более полутора сотен волонтеров со всей России помогали ветеранам во время Парада Победы на Красной площади в сердце Москвы. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Пешие колонны состояли из 37 парадных расчетов. "Коробки" сформировали из представителей видов и родов Вооруженных сил, курсантов и слушателей военных вузов. А также - военнослужащих других силовых ведомств (пограничники ФСБ, Росгвардия, МЧС) и казачьего войска. В этом году по Красной площади впервые промаршировали военные полицейские. Все строго выдерживали равнение в строю и парадный ритм - 120 шагов в минуту.

Военные не поскупились и на грозную броню. Они вывели на главную площадь страны более 190 раритетных, современных и перспективных боевых машин. Среди них были пять типов новых бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун". Один из них - "Тайфун-ПВО" по Красной площади проехал впервые.

Самой большой интригой Парада Победы до последней минуты оставалось участие в нем 76 самолетов и вертолетов. Оно все-таки состоялось. Летчики тоже приготовили несколько новинок. Впервые воздушную часть парада открыли три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. В парадный строй также добавили группу в составе стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырех истребителей Су-35С авиагруппы "Русские витязи".

Завершили эту часть парада шесть штурмовиков Су-25. Они окрасили столичное небо в цвета российского триколора.

В Луганской народной республике отметили годовщину Победы, развернув самую большую в мире Георгиевскую ленту длиной около 300 метров. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Бессмертный полк

Почти пять миллионов человек объединил разлившийся по интернет-пространству Бессмертный полк. "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…" Те, кто нашел его в строю выцветших родных фотографий на медиафасадах зданий, экранах компьютеров и телефонов под песни военных лет, признаются, что сердце щемит не меньше, чем когда несли портреты молодых дедов в уличном потоке. Виртуальным строем в этом году прошло в два раза больше участников по сравнению с 2020-м (тогда на сайте было размещено около 2,5 миллиона фото). Трансляция-2021 заняла в зависимости от региона от суток до двух. А в прошлом году, напоминает пресс-служба акции, она длилась более 20 дней.

Модераторы проекта пресекли попытки разместить в строю Бессмертного полка онлайн-портреты нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в СК России.

Подготовила Елена Новоселова

"Бессмертный полк" в Донецке: общественник Татьяна Монтян напомнила Владимиру Зеленскому о его дедушке - участнике Великой Отечественной войны. Фото: @donbassr / telegram.org

А как у них

В американском Нью-Йорке несколько десятков россиян и выходцев из стран СНГ прошли по Манхэттену и Бруклину с фотографиями своих родных-фронтовиков. Они возложили цветы к Бруклинскому военному мемориалу. Акцию организовали волонтеры из организации "Русская молодежь Америки", которые регулярно навещают ветеранов. В онлайн-версии "Бессмертного полка" приняли участие ветераны и соотечественники из Бостона, Вашингтона, Детройта, Нью-Йорка, Сиэтла и других городов. А в субботу в США соотечественники провели онлайн-концерт по случаю 76-й годовщины Победы в ВОВ.

Во всех городах Израиля состоялись праздничные мероприятия с участием ветеранов, представителей молодежных движений и местных властей. "Бессмертный полк" состоялся "вживую" в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Бат-Яме, Петах-Тикве, Беэр-Шеве, Димоне. Вместе с фронтовиками шли их дети, внуки и правнуки. На улицах звучали песни военных лет. Впервые в шествии участвовало подразделение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Северного военного округа. Бывшие блокадники-репатрианты собрались в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", в других регионах еврейского государства участники Второй мировой войны также встречались и возлагали цветы к монументам.

В Германии как такового шествия "Бессмертного полка" из-за карантинных ограничений не было, но многие русскоязычные жители Берлина приходили с портретами своих предков к советским военным мемориалам в Панкове, в Тиргартене и особенно в Трептов-парке, где состоялись настоящие народные гулянья. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии награждения активистов, которые вносят вклад в сохранение исторической памяти, заявил, что его страна всегда будет благодарна союзникам по антигитлеровской коалиции, освободившим немцев и всю Европу от "коричневой чумы".

В Италии мероприятия по случаю Дня Победы, включая "Бессмертный полк", проводились в режиме онлайн. В преддверии праздника Комитет по военно-историческому движению и патриотическому воспитанию молодежи Италии организовал на платформе Zоом международную видеоконференцию о советских военнопленных в военные годы, где презентовали сборник "Справочник военнопленных, граждан СССР, находившихся на территории Италии в период с 1941 по 1945 гг.".

Во Франции 9 мая на воинском некрополе Обурден неподалеку от Лилля представители российской диаспоры, обществ русско-французской дружбы и посольства РФ открыли мемориальную доску в честь захороненного там Александра Ткаченко. Он был командиром роты партизанского батальона им. Сталина, которым руководил легендарный Герой Советского Союза Василий Порик.

Подготовили Захар Гельман (Иерусалим), Екатерина Забродина, Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж)