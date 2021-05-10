Китай установит "разделительную линию" с Непалом на Эвересте из-за COVID

Власти Китая приняли решение установить "разделительную линию" на вершине Эвереста, чтобы местные альпинисты не контактировали с другими покорителями гор из Непала. Это решение было принято менее чем через неделю после того, как альпинисты и власти в базовом лагере в Непале, расположенном на высоте более пяти тысяч километров, предупредили о резком росте случаев заболевания коронавирусом среди альпинистов.

Эверест находится на границе между Китаем и Непалом, и альпинисты поднимаются на него с обеих сторон. Пока не ясно, как Китай будет обеспечивать соблюдение этих правил на горе, сообщает ВВС. Вершина Эвереста представляет собой снежный купол, на котором могут одновременно находиться не более шести человек, а в напряженные дни альпинистам приходится стоять в очереди, чтобы получить к ней доступ. Команда тибетских гидов по альпинизму отправляется на вершину, чтобы установить разделительную линию. Она будет размещена до прибытия группы китайских альпинистов, которые в настоящее время находятся на пути к куполу Эвереста.

Альпинистам с китайской стороны будет запрещено вступать в контакт с кем-либо с непальской стороны, и им не разрешается прикасаться к объектам, размещенным на вершине. Неясно, останутся ли тибетские гиды в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение ограничений. Директор Тибетского спортивного бюро сообщил китайским государственным СМИ, что альпинисты с северной и южной сторон горы могут контактировать только на вершине.

В настоящее время туристам без разрешения запрещен вход в китайский базовый лагерь, а страна запретила иностранным гражданам подниматься на гору. Однако Непал, который в значительной степени зависит от доходов, получаемых от экспедиций на Эверест, выдал иностранным альпинистам 408 разрешений на покорение горы в этом сезоне. С конца апреля более 30 инфицированных альпинистов были эвакуированы с непальской стороны и перевезены на вертолетах в Катманду. За последние три недели ежедневное количество случаев заболевания в Непале резко возросло: два из пяти человек, прошедших тестирование, дали положительные результаты, сообщает AFP. В настоящее время в стране зарегистрировано более 394 667 случаев заражения коронавирусом и 3 720 летальных исходов.