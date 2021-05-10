Когда выгоднее погасить кредит досрочно

Анна Харнас, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним.

Если же делать досрочное погашение в конце кредита, то экономии не будет, так как в это время уже выплачивается основной долг.

Обратите внимание, что законодательство разрешает досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий и платежей. Однако если в кредитном договоре прописано, что клиент должен уведомить банк о досрочном погашении, например, за 10 дней, а клиенту нужно сегодня внести платёж, то банк может взять комиссию за услугу.

Совершать досрочное погашение рекомендуется в день очередного платежа по кредиту. Если вносить позже, например, через пять дней, то из внесённой суммы сначала спишутся начисленные проценты за эти пять дней и только оставшаяся сумма пойдёт на досрочное погашение.

Рискованно досрочно гасить кредит, если вы собираетесь потратить на это все свободные средства. Так вы останетесь без страховой суммы на случай непредвиденных обстоятельств. Они могут быть связаны с проблемами со здоровьем, внезапной потерей работы, тратами на ремонт транспортного средства или техники, которая является источником заработка. В этом случае вы рискуете оформить новый кредитный продукт, условия по которому вполне могут быть менее выгодными, чем по текущему кредиту.

Перед тем как решиться на досрочное погашение кредита, помните, что в идеале у вас всегда должен оставаться свободный резервный фонд в размере 3-6 ваших средних ежемесячных доходов.

Если денег и на подушку безопасности, и на досрочное погашение кредита не хватает, можно рассмотреть вариант частичного досрочного погашения кредита. Вы вносите сумму, которая превышает выплату по договору, и просите банк сделать перерасчёт. Таким образом, вы сокращаете либо срок кредита, либо сумму платежа и тем самым уменьшаете кредитную нагрузку на ваш бюджет.