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10.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Когда выгоднее погасить кредит досрочно

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анна Харнас, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

Фото: iStock
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- Досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Система платежей, как правило, аннуитетная. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним.

Если же делать досрочное погашение в конце кредита, то экономии не будет, так как в это время уже выплачивается основной долг.

Обратите внимание, что законодательство разрешает досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий и платежей. Однако если в кредитном договоре прописано, что клиент должен уведомить банк о досрочном погашении, например, за 10 дней, а клиенту нужно сегодня внести платёж, то банк может взять комиссию за услугу.

Совершать досрочное погашение рекомендуется в день очередного платежа по кредиту. Если вносить позже, например, через пять дней, то из внесённой суммы сначала спишутся начисленные проценты за эти пять дней и только оставшаяся сумма пойдёт на досрочное погашение.

Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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Рискованно досрочно гасить кредит, если вы собираетесь потратить на это все свободные средства. Так вы останетесь без страховой суммы на случай непредвиденных обстоятельств. Они могут быть связаны с проблемами со здоровьем, внезапной потерей работы, тратами на ремонт транспортного средства или техники, которая является источником заработка. В этом случае вы рискуете оформить новый кредитный продукт, условия по которому вполне могут быть менее выгодными, чем по текущему кредиту.

Перед тем как решиться на досрочное погашение кредита, помните, что в идеале у вас всегда должен оставаться свободный резервный фонд в размере 3-6 ваших средних ежемесячных доходов.

Если денег и на подушку безопасности, и на досрочное погашение кредита не хватает, можно рассмотреть вариант частичного досрочного погашения кредита. Вы вносите сумму, которая превышает выплату по договору, и просите банк сделать перерасчёт. Таким образом, вы сокращаете либо срок кредита, либо сумму платежа и тем самым уменьшаете кредитную нагрузку на ваш бюджет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минфин

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