Малайзия вводит ограничения на передвижение по стране

Власти Малайзии приняли решение ограничить с 12 мая по 7 июня все передвижения по стране. Об этих мерах объявил в своем обращении к нации премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин​​​.

По его словам, страна сталкивается уже с третьей волной коронавируса, которая грозит перерасти в национальный кризис. Ежедневно выявляется более 4 тысяч новых заболевших.

"Научные данные показывают, что большие группы в закрытых помещениях являются основной причиной распространения COVID-19", - отметил Яссин.

Премьер подчеркнул, что цепь заражения может быть прервана, только если жители будут оставаться дома. В связи этим все перемещения по стране будут запрещены. Исключение будет делаться только в особых случаях.

По словам Яссина, в указанный период будут запрещены массовые собрания: свадьбы, приемы и даже официальные правительственные мероприятия. При поездках в автомобиле в салоне могут находиться не более трех человек, включая водителя.

Работодателей обязывают перевести сотрудников на удаленку, оставив в офисах не более 30 процентов персонала. Все учебные заведения страны на период действия указа закрываются, кроме случаев, когда в них проходят экзамены, отмечает газета The Star.

Примечательно, что, несмотря на столь строгие меры, все сектора экономики остаются действующими.

"Мы сгладили кривую во время первой и второй волны. Я хочу напомнить всем, что третья волна, с которой мы сейчас сталкиваемся, является более жесткой", - отметил премьер-Малайзии.

Согласно последним данным, в стране с начала пандемии зарегистрировано свыше 440 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1,7 тысячи человек скончались.