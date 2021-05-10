Малайзия вводит жесткий месячный национальный карантин

Правительство Малайзии объявило, что введет национальную изоляцию в ответ на рост числа случаев заражения коронавирусом в стране. Меры изоляции вступят в силу 12 мая и продлятся до 7 июня. Правительство заявило, что все общественные собрания будут запрещены во время изоляции, а школы будут закрыты.

"Все учебные заведения должны быть закрыты, за исключением студентов, сдающих международные экзамены. Только три человека будут допущены в частные автомобили, такси и автомобили каршеринга, включая водителя", - сообщил премьер-министр Малайзии Тан Шри Мухиддин Ясин в заявлении, опубликованном англоязычной газетой The Star. Путешествие между районами и штатами Малайзии будет запрещено, за исключением чрезвычайных ситуаций. Несмотря на введение строгих правил в отношении общения, путешествий и образования, все секторы экономики останутся открытыми.

Вторая волна коронавируса в Малайзии, стране, расположенной в Юго-Восточной Азии, привела к тому, что за последнюю неделю в среднем число новых случаев заболевания превысило 3600 в день. Во время январского пика среднее значение за семь дней достигло около 4750, сообщает Reuters.